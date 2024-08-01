В первой половине 2024 года российские ритейлеры заработали на розничной продаже сигарет 659 млрд рублей — на 19% больше, чем в январе-июне 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы маркировки «Честный знак». Опрошенные изданием эксперты связали эту тенденцию с подорожанием жидкостей для вейпов.

Траты россиян на покупку сигарет в первой половине 2024 года оказались на 39% выше, чем за аналогичный период 2022 года (474 млрд рублей). В натуральном выражении спрос на сигареты с января по июнь вырос на 10% год к году.

В Ассоциации компаний розничной торговли «Ведомостям» заявили, что не фиксируют роста спроса на обычные сигареты, а увеличение трат населения на их покупку объяснили ростом цен.

Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов связал резкое увеличение затрат россиян на покупку сигарет тем, что в России выросло число розничных точек, работающих «в легальном поле». Он привел данные Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, согласно которым за последний год российский нелегальный рынок табака сократился с 13,3% до 11,3%.

Основатель консалтингового табачного агентства Fedotov Group Евгений Федотов тоже объяснил рост затрат на сигареты расширением легального рынка. По его словам, Федеральная налоговая служба (ФНС) в первом квартале не зафиксировала практически никаких изменений ни в объеме выпуска сигарет, ни в сумме уплаченных с них акцизов. Наоборот, в январе-марте 2024 года в России было произведено 45,6 млн сигарет — на 0,9% меньше, чем за первые три месяца 2023 года.

Отмеченная ЦРПТ динамика продаж, по мнению Федотова, может быть связана с вынужденным переходом российских потребителей от электронных сигарет к обычным — из-за того, что с 2024 года акциз на жидкости для вейпов вырос на 110% — с 21 до 42 рублей за 1 мл, — и цены поднялись.

Глава организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов уточнил, что повышение акцизов на жидкости для вейпов привело к их подорожанию на 18% — до 1,3 тысячи рублей за одноразовую электронную сигарету. Некоторые бренды, по его словам, выросли в цене еще сильнее. В итоге, отметил Павлов, объем продаж вейпов в натуральном выражении сократился на 31% по сравнению с прошлым годом.

В апреле 2024 года Минздрав России утверждал, что за предшествующий год продажи сигарет в России сократились в полтора раза — с 1,46 до 1,00 тысяч штук на душу населения.

В мае 2024 года депутаты ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них. Правительство в своем заключении отметило, что документ нуждается в доработке, поскольку «может способствовать росту нелегального оборота такой продукции». Минздрав ранее предлагал полностью запретить вкусовые и ароматические добавки для вейпов.