Розничные продажи сигарет и папирос за 2023 год в России сократились почти в полтора раза — с 1,46 до 1,00 тысяч штук на душу населения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад об итогах работы Минздрава.

В ведомстве отметили и уменьшение потребления алкоголя в стране за последние пять лет. В 2018 году этот показатель составлял 9,43 литра этанола на душу населения, а в 2023 году снизился до 8,44.

Также россияне стали в 3,5 раза чаще по сравнению с 2020 годом обращаться в медицинские организации по вопросам, связанным с ЗОЖ. Доля ведущих здоровый образ жизни людей в России за год выросла с 7,2 до 9,1 на 100 тыс. населения.

К 2030 году Минздрав планирует снизить показатель по распространенности курения на 18,6%, а потребление алкоголя — до 8,4 литра на душу населения.

В сентябре 2023 года результаты опроса SuperJob показали, что доля курильщиков вейпов в России увеличилась почти в три раза за последние несколько лет. Согласно данным исследования, каждый пятый респондент курил только электронные испарители, а 16% совмещали вейпы с обычными сигаретами.

В апреле 2024 года депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов. Авторы документа объяснили, что вейпинг преподносится как безопасная альтернатива обычным сигаретам, а на самом деле «наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей». По их словам, медики даже выделяют особое заболевание — «вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию».

«У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость», — отмечают авторы проекта. Предполагается, что в скором времени документ будет внесен в Госдуму.

С 2019 года в России действует система обязательной маркировки табачной продукции. В первый же год она позволила выявить «серые» сигареты на 17 млрд рублей. В 2021 году Минздрав ставил вопрос о введении принудительных проверок на курение в российских школах с помощью смокелайзеров.