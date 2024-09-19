Размещение военных баз НАТО в Финляндии обернется ответными мерами со стороны России, заявил Инфо24 военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Финляндия рискует стать жертвой НАТО, так как возможные провокации Альянса на границе с Мурманской областью, Кольским полуостровом и Корельским перешейком для нас представляют серьезную угрозу. Почему? Потому что там находятся стратегические атомные подводные лодки, а также надводные корабли Северного флота ВМФ РФ», — пояснил эксперт.

Литовкин назвал политику финских властей «недальновидной» и заявил, что они не осознают последствий, к которым она может привести.

«Финские политики не видят дальше своего носа. Они не понимают, что появление баз НАТО на их территории угрожает стране ответными мерами со стороны России. Все дело в том, что Финляндия, как член военного блока, у которого есть ядерное оружие, может столкнуться с применением ядерного оружия на ее территории», — сказал он.

В августе 2024 года министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что страна ведет переговоры с другими государствами НАТО о долгосрочном размещении на своей территории войск альянса. По его словам, цель Хельсинки — дать возможность контингентам разных государств прибывать в Финляндию в «кризисных ситуациях». Подобные ситуации не означают фактического военного противостояния, подчеркнул министр.

Газета Iltalehti в конце августа писала, что для защиты Финляндии у границы с Россией будет развернута бронетанковая бригада численностью 4-5 тыс. человек. По информации издания, в ближайшее время их начнет обучать специально созданный подштаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия расценивает как угрозу создание бронетанковой бригады НАТО в Финляндии недалеко от границы. «Мы вынуждены будем принимать соответствующие меры. Их содержание будет зависеть от того, что за база это окажется», — сказал он.

В частности, Россия будет вынуждена укрепить системы ПВО и ПРО, считает Чепа.