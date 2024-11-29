В России произошел сбой в работе банковских приложений, служб доставки и операторов связи, сообщили в подведомственном Роскомнадзору (РКН) Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). По предварительным данным, проблема могла быть вызвана техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов.

«ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, используемого для обеспечения функционирования указанных сервисов», — сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

В ближайшее время работа всех сервисов будет полностью восстановлена, заверили в ведомстве.

Проблемы в работе сервисов по доставке еды и операторов связи зафиксировали порталы Downdetector и «Сбой.рф». По их данным, пользователи жаловались на неполадки в работе приложений и сайтов «Бургер Кинг», «Додо Пицца», «Купер», «МТС», «Циан».

Кроме того, как сообщила пресс-служба компании «Аэрофлот», сбой коснулся также работы системы бронирования билетов Leonardo. Из-за этого временно было затруднено оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительных услуг во всех каналах продаж авиаперевозчика. Спустя час авиакомпания оповестила о восстановлении работы сервиса.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что сбой произошел из-за проблем с сетевой связностью в Yandex Cloud.

«В одной из трех зон доступности Yandex Cloud проблемы с сетевой связностью. Две другие зоны работают в штатном режиме. Инцидент привел к деградации сервисов некоторых клиентов»,— сообщила пресс-служба «Яндекса», — отметили в компании.