Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Декларатор», который публикует открытые данные о доходах и имуществе российских чиновников, депутатов, судей и других должностных лиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что доступ к ресурсу был ограничен на основании решения Советского районного суда Астрахани. Домен declarator.org также появился в сервисе РКН, с помощью которого можно проверить блокировку к сайтам или страницам в Интернете.

С требованием о блокировке «Декларатора» 12 мая выступила прокуратура Астраханской области — она подала в суд административный иск, передает РБК. В заявлении ведомства говорится, что проект обрабатывает и распространяет данные для неопределенного круга лиц «без согласия их субъектов». Прокуратура отмечает, что выборочно связалась с людьми, информация о которых опубликована на сайте, и они подтвердили «факт отсутствия согласия».

По утверждению прокуратуры, деятельность «Декларатора» влечет за собой нарушение прав субъектов персональных данных. На фоне этого ведомство попросило РКН заблокировать доступ к ресурсу «в целях защиты института государственной власти Российской Федерации и прав неограниченного круга лиц от дискредитации неофициального информационного источника».

16 мая суд вынес определение о том, что РКН должен заблокировать сайт. Представители «Декларатора» заявили, что их не уведомили о претензиях «ни до, ни во время судебного рассмотрения».

«Хотя контактный email проекта размещен буквально на всех страницах сайта. Карточка дела составлена таким образом, что в ней наш проект не упоминается. <…> 11 июня мы случайно узнали о происходящем и смогли включиться в процесс», — говорится в телеграм-канале проекта.

Происходящее в «Деклараторе» называют «целенаправленной злонамеренной блокировкой к общественно значимой информации». Изначально авторы проекта предполагали, что дело может быть в претензиях отдельного должностного лица, декларации которого опубликовал сайт, но потом пришли к выводу, что «прокуратура Астраханской области, Генеральная прокуратура и Роскомнадзор совместно хотят запретить распространять информацию о доходах чиновников и депутатов».

Представители «Декларатора» утверждают, что ведомства «вольно трактуют законодательство», говоря о том, что «опубликованная по закону в открытом доступе информация должна оставаться на государственных сайтах, где она опубликована».

«Это не так. Более того, есть прецеденты, когда мы выигрывали дела против проекта в судах. “Декларатор” собирал и продолжит собирать и распространять информацию о должностных лицах. Она представляет общественный интерес, востребована как журналистами, так и людьми, не связанными с журналистикой», — говорится в телеграм-канале проекта.

«Декларатор» существует с 2011 года. На сайте проекта указано, что он постоянно пополняет базу данных о российских депутатах, чиновниках, судьях, сотрудниках госкомпаний, бюджетных учреждений и прочих организаций. Основной источник данных ресурса — сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. «Декларатор» подчеркивает, что используют информацию только из открытых и официальных источниках.

«Даже после прекращения публикации антикоррупционных деклараций мы не используем информацию о доходах и имуществе из сливов или других неоднозначных источников», — делятся авторы проекта. В 2024 году за данные, которые собрал «Декларатор», изучили порядка 7 млн пользователей. Более 95% из них — из России, приводят статистику представители проекта.

«Информация о должностных лицах, их доходах и имуществе важна и интересна. Мы продолжим делать ее доступной», — подчеркнули в «Деклараторе» и признались, что «надежды на благополучный исход дела мало».

В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет публикацию деклараций о доходах и имуществе чиновников и госслужащих на период российско-украинского военного конфликта, в феврале 2023 года — закон, по которому декларации депутатов и сенаторов должны публиковаться в обобщенном виде без указания персональных данных.