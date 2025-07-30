Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сервису по измерению скорости интернета Speedtest, который принадлежит американской компании Ookla, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН объяснили, что сервис был заблокирован из-за выявленных угроз «безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента». Представители ведомства посоветовали пользоваться «доверенными российскими сервисами».

В июне 2024-го в России разработали аналог Speedtest — приложение «ПроСеть», с помощью которого можно проверить качество связи на мобильных устройствах. Его создатели рассказывали, что пользователи могут определять скорость интернет-соединения, проверять доступность ресурса в интернете и получать информацию о том, не находится ли сервис в списке заблокированных. Сервис доступен для устройств на ОС Android.

В октябре того же года «Известия» писали, что Госдума и ФСБ поддерживают инициативу по запрету Speedtest в России. Президент Международной академии связи Анастасия Оситис утверждала, что компания Ookla, которой принадлежит сервис, активно сотрудничает с американскими спецслужбами, поэтому информация о сетях связи в дальнейшем может быть использована для организации кибератак в любой стране.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с «Известиями» отмечал, что использование других зарубежных сервисов по замеру скорости интернета не снижает рисков. В связи с этим участники рынка подчеркивали необходимость перехода на отечественные аналоги.

При этом партнер Comnews Research Леонид Коник указывал, что в отличие от других сервисов у Speedtest глобальный охват, поскольку у Ookla есть более 16 тыс. тестовых серверов по всему миру. Это позволяет точно измерять скорость интернет-данных в любой части мира и получать сравнительные данные, объяснял эксперт.

«В SpeedTest пользователи ежедневно совершают несколько миллионов замеров, а количество проведенных тестов за всё время работы (с 2006 года) приближается к 57 млрд. Это и делает сервис наиболее привлекательным как для операторов связи, так и для пользователей», — подчеркивал Коник.

В то же время директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «Известиями» заверял, что блокировка Speedtest не вызовет проблем у российских пользователей, потому что существуют множество отечественных и зарубежных сервисов, которые поддерживают такой же функционал.