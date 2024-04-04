В Городской клинической поликлинике Перми приступил к работе робот-диагност, жительница ХМАО получала пособия на несуществующих детей, а в Башкирии из-за перелива реки смыло автомобиль вместе с водителем. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье прибыли еще 750 жителей Белгородской области. Из них 600 детей, а остальные сопровождающие. Власти региона подготовили для них временное жилье и питание. Дети будут распределены по местным школам, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Ижевске 14-летнего подростка, напавшего с ножом на одноклассника, суд оставил в больнице. Инцидент произошел осенью 2023 года. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что напавший подросток нуждается в принудительном лечении, пишет udm-info.ru.

Волгоградская область

В Волгограде полицейские проводят проверку после избиения девочки в туалете торгового центра «Космос» в Кировском районе. Как пишут novostivolgograda.ru,в настоящее все участники инцидента опрошены.

Оренбургская область

В Орске в связи со сложной паводковой ситуации введен режим ЧС. Как сообщает 56orb.ru, зоной ЧС стала местность в пойме реки Елшанка. Вода уже залила одну из главных дорог города — проспект Мира. Кроме того, эвакуировано население поселков Мостострой и Крыловка.

Омская область

В Азовском районе Омской области из-за оттепели школу затопило птичьим пометом и водой, сообщает gorod55.ru.

Карелия

Полицейские в Карелии намерены ловить преступников с помощью беспилотников. Как сообщает karelinform.ru, также дроны помогут отыскать угнанные авто.

Башкирия

В Башкирии из-за перелива реки смыло автомобиль вместе с водителем, сообщает mkset.ru.

Новосибирск



Учительницу из Новосибирска, совратившую школьника, наказали обязательными работами. Как ранее сообщил atas.info, чтобы быть вместе с подростком, педагог развелась с мужем и оформила опеку над своим учеником. Сейчас подростку уже исполнилось 17 лет и он продолжает жить вместе со своей бывшей учительницей. Они намерены пожениться.

ХМАО

Жительница ХМАО выдумала детей ради ежемесячного пособия, пишет muksun.fm. В Пыть-Яхе женщина смогла убедить сотрудников МФЦ в том, она родила двоих детей. На основании фальшивых свидетельств о рождении ей назначили пособие и выплаты. В общей сложности злоумышленница получила около 470 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

Белгородская область

В Белгородской области не будут повышать прожиточный минимум из-за регулярных обстрелов. Как сообщает bel.ru, власти сослались на закон не позволяющий корректировать значения из-за текущей обстановки. В настоящее время прожиточный минимум в регионе равен 14,1 тыс. рублей для трудоспособного населения. По словам министра социальной защиты региона Елены Батановой, любое увеличение прожиточного минимума относится ко всей стране, без привилегий.

Пермский край

В Городской клинической поликлинике Перми приступил к работе робот-диагност. Как передает properm.ru., роботизированный помощник сможет измерить артериальное давление, уровень глюкозы и насыщения крови кислородом. Также он поможет записаться пациенту к врачу и дать советы по отказу от вредных привычек. Робот создан совместными усилиями компании «Промобот», ученых ПГМУ и Минздрава Пермского края.

Красноярский край

В Красноярске потерявшегося 6-летнего ребенка не могут отдать матери — в его свидетельстве о рождении указаны другое имя и отчество родителя. Как сообщает prmira.ru, мальчика нашли в ТЦ. На следующий день появилась и его мать, но доказать родство она подтвердить не смогла. Решается вопрос о проведении ДНК-теста.