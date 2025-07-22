Сегодняшние 18-24-летние не представляют жизнь без интернета и это не просто привычка. Онлайн для них — не дополнение к реальности, а ее основа. Где другие отдыхают, они живут. Где взрослые «посидели немного в телефоне», у них проходит 9 часов в день в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, Дзене и других платформах. RTVI познакомился с результатами нового исследования ВЦИОМ.

Общение в онлайне: цифра важнее живого контакта

61% молодых людей общаются с друзьями и близкими в интернете. Только треть (33%) чаще выбирает живые встречи.

В группе 18—24 лет эта пропорция еще сильнее: 69% — цифровое общение, 24% — оффлайн.

Это не просто «смена мессенджера». Это сдвиг в культуре коммуникации.

Онлайн-диалоги становятся основным способом быть на связи, строить отношения и чувствовать себя частью круга.

Что смотрят и читают: от мемов до международных новостей

Молодежь — это не только про социальные сети и развлечения.

56% — смотрят юмористический контент

49% — интересуются наукой и образованием

43—44% — следят за международными и федеральными новостями

Мужчины чаще смотрят технологии, политику, киберспорт.

Женщины — культуру, семью, здоровье, рецепты.

Видео (и длинные, и короткие) идут наравне с текстами — всё зависит от цели:

«быстро узнать» — короткие ролики,

«глубже понять» — статьи и лекции,

«отдохнуть» — мемы, подборки, кулинария.

Реакции — не просто клики, а проявление себя

Современные молодые пользователи — не молчаливые зрители.

85%: поставят лайк, сделают репост, сохранят пост или перешлют другу.

58% — обязательно ставят лайк, если контент понравился.

53% публикуют свой контент (не регулярно, но с разной периодичностью).

Контент стал способом подтвердить свою идентичность, найти «своих», поддерживать эмоции — особенно если он полезный или «в самое сердечко».

Интересно, что:

— Люди охотно сохраняют понравившееся,

— Пересылают в личку,

Реже — публично комментируют или делятся в ленте.

Онлайн-вовлеченность всё чаще — это личная микрокоммуникация, а не публичная активность.

Мем — это не шутка. Это язык

Половина всей молодежи использует мемы каждый день.

Особенно активны — 18—24-летние.

Для них мем — это не просто смешная картинка, а способ выразить эмоцию, подколоть друга, обсудить новости, даже объяснить политическое мнение.

Мемы — это социальный клей. Без них цифровая культура уже невозможна.

Создатели или просто зрители?

Молодёжь, в первую очередь, потребители контента, а не авторы.

Но женщины и самые молодые (18—24 года) больше склонны к самовыражению: пишут, публикуют, экспериментируют с визуалом.

Мужчины и старшие чаще наблюдают, реже делятся личным.

Однако у всех наблюдается тенденция: если контент вызывает сильную эмоцию (особенно положительную), его захотят сохранить, переслать, обсудить.

Что это всё значит?

Современная молодежь не уходит от серьезного, не боится информации. Она фильтрует и выбирает. Молодые люди не живут в соцсетях, они живут через них. И, кажется, главный вывод — молодежь хочет смысла, только говорит о нём на своём языке.

Илья Николаев