Днем 28 мая в один из московских военкоматов пришли родственницы и близкие люди призывников, которых уже несколько дней якобы удерживают в пункте сбора на Угрешской улице, несмотря на имеющиеся у них проблемы со здоровьем. Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва», близкие мужчин, которых хотят отправить в армию, потребовали встречи с военным комиссаром города Максимом Локтевым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию

По данным канала, в результате женщинам не удалось встретиться с военкомом: им сказали, что его нет на месте и пообещали назначить встречу позже.

Призывники, о которых идет речь, находятся в сборном пункте уже несколько дней. Их семьи считают призыв незаконным из-за наличия у молодых людей ограничений по здоровью — к примеру, на срочную службу хотят отправить 22-летнего Александра Угулаву, который страдает от сильных болей в коленях, синусовой аритмии и брадикардии.

Адвокат Людмила Трифонова в беседе с «Осторожно, Москва» рассказала, что вызвалась помогать, «видя боль и отчаяние родителей» призывников.

«Разговаривала с военным прокурором. Сейчас необходимо обжаловать повестки, которые выдаются, в призывную комиссию города Москвы. Ответов, к сожалению, не дают. Это делается преднамеренно», — утверждает Трифонова.

По ее словам, «мальчиков с 25 на 26 мая вывезли под покровом ночи без оформления документов, которые должны были быть оформлены в соответствии с приказом».

«На данный момент единственный шанс — это обжаловать решение призывной комиссии, которое было выдано в Едином призывной пункте», — сказала адвокат.

Трифонова посоветовала молодым людям в аналогичной ситуации «не подписывать повестки и не брать их, сразу писать обжалование в призывную комиссию города Москвы и писать жалобы в Депздрав на врачей, которые игнорируют заболевания во время проведения медкомиссии», подчеркивает «Осторожно, Москва».

«Признали здоровыми, назначили часть»

О том, что в сборном пункте на Угрешской улице удерживают призывников, стало известно в конце прошлой недели. Издание «Астра» 25 мая сообщало, «незаконно» удерживаемых призывников как минимум 15, «половине из них уже провели медкомиссию и назначили войсковые части».

Родители юношей собрались у сборного пункта и вызвали скорую и полицию, написали заявления, что их детей незаконно удерживают, отмечала «Астра». Однако полиция, по словам родителей, только «разводит руками». Близкие одного из призывников, Павла Крымова, рассказали, что его «схватили полицейские в метро, сказали, что он в уголовном розыске».

«У парня астма, мобилизации он не подлежит. Привезли в отделение, потом на Угрешскую. Забрали телефон, документы. С нами стоит еще много таких же семей. У них похожие случаи: гнойный артрит, человек после инсульта, психически нездоровый человек — ему необходимы таблетки, и матери не позволили их передать», — рассказал собеседник издания.

По его словам, с некоторыми ребятами в итоге удалось связаться, они рассказали, что «больше чем половине из них уже незаконно провели комиссию, признали здоровыми, обрили и назначили часть».

«Астра» приводила поименный список 12 призывников, которых удерживали в сборном пункте. Старшему из этого списка — Денису Сотникову — 25 лет (родился 9 июня 1998 года), младшему — Александру Глебову — только недавно исполнилось 18 (родился 19 марта 2006 года).

Поздно вечером 25 мая «Астра» сообщила со ссылкой на близких одного из задержанных, что «призывников переодевают в военную форму, заставляют подписывать документы на зарплатные карты и готовят к транспортировке».

Канал «Осторожно, Москва» 27 мая передавал, что призывников в сборном пункте на Угрешской ограничивают в адвокатской помощи: адвокату по военным делам Максиму Гребенюку не дали пройти на сборный пункт, аргументировав это тем, что в пункте проходят «определенные мероприятия».

Вывезли ночью

В ночь на 26 мая «Астра» сообщала, что часть призывников, которых удерживали на сборном пункте на Угрешской улице, ночью привезли в войсковую часть 61899 в поселке Мосрентген. Павла Крымова с астмой в итоге отпустили, подчеркнуло издание.

Вечером 26 мая сообщалось, что отпустили большинство тех юношей, которые отказались надевать военную форму.

«В палате тех, кто отказывался переодеваться, было 10 человек, 9 из них отпустили. Почему один остался, к сожалению, не знаем», — рассказала родственница одного из призывников.

По состоянию на вечер 26 мая часть призывников по-прежнему находилась в части в поселке Мосрентген, другая часть — в сборном пункте на Угрешской улице. Мать одного из призывников 27 мая говорила, что молодых людей хотят отправить из сборного пункта в войсковую часть в Ростовской области.

В настоящий момент неясно, о каком конкретно количестве удерживаемых призывников идет речь. Телеграм-канал «Идите лесом»* 27 мая писал, что в сборном пункте удерживают «десятки призывников». «Астра» вечером 25 мая писала, что всего призывников может быть до 60.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов