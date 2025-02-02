Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин раскритиковал «высокопоставленного федерального чиновника», который не ответил на его звонок в субботу, 1 февраля. Пост об этом Рогозин опубликовал в своем телеграм-канале.

Не называя имени чиновника, сенатор рассказал, что в приемной ему «раздраженно отвечали: “Вы вообще в курсе, сколько сейчас времени и какой сегодня день недели???”»

«Оказывается, вчера была суббота… Чиновник наш, как, впрочем, все его коллеги, в субботу отдыхают и трубки не берут. В воскресенье это вообще, как мы здесь говорим, “полная изоляция района”…» — написал Рогозин.

Он отметил, что «на фронте не существует суббот и воскресений, не бывает выходных и праздников», а отпуск можно «выбить» только раз в год на две недели. По словам сенатора, в рабочие дни до чиновников с фронта тоже «не дозвониться».

«Мы, конечно, вам еще перезвоним, если нас завтра не убьют или не ранят. Может быть именно потому, что вам в субботу было лень взять трубку и вы не смогли немедленно принять решение по важному для фронта вопросу», — заявил Рогозин.

Он призвал чиновников всегда думать о российской армии, «иначе в следующий раз проснетесь не от утренне-воскресной неги, а от грохота рушащегося под вами дома».

В конце января Рогозин, рассказывая о полученном автомобиле УАЗ «буханка» для нужд военных медиков в Запорожье, обратился к «либералам с Рублевки ― любителям красных кабриолетов».

«Жизнь — штука непредсказуемая. Вдруг так случится, что и ваши задницы придется из-под обстрелов спасать. И кабриолет, тем более красный, вам не поможет. А вот эта неприхотливая русская машина — поможет, спасет», — написал сенатор.