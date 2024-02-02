Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти летом в Калужской области, перенесли еще на год. Об этом сообщили организаторы в группе во «ВКонтакте». Фестиваль переносят пятый год подряд.

«Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — говорится в сообщении организаторов.

В нем отмечается, что все приобретенные билеты остаются действительными в следующем году.

В 2023 году фестиваль также перенесли из-за вопросов безопасности. Губернатор Калужской области Владислав Шапша тогда отмечал, что сейчас не время для «Нашествия».

В последний раз фестиваль состоялся в 2019 году. После этого его каждый раз переносили, изначально — из-за пандемии коронавируса.

«Нашествие» организует «Наше радио». Впервые фестиваль провели в 1999 году. 20-ое юбилейное «Нашествие» в 2019 году собрало рекордное количество гостей — около 200 тыс. человек, сообщали организаторы, за три дня на сцене выступили 143 коллектива и исполнителя.