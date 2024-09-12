Американский рок-музыкант Джон Бон Джови помог женщине, которая, предположительно, собиралась прыгнуть с моста в реку в Нэшвилле (штат Теннесси). Полиция города выразила музыканту благодарность.

«Выражаем благодарность Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине на мосту Сейгенталера во вторник вечером», — написала полиция в соцсети X.

Как отмечается в заявлении, музыкант убедил женщину отойти от края моста в безопасное место. «Все мы должны помогать друг другу в обеспечении безопасности», — сказал начальник местной полиции Джон Дрейк.

По информации New York Post, инцидент произошел около 18:00 по местному времени, когда Бон Джови снимал клип на песню People’s House. Ранее музыкант проходил тренинг по общению с людьми, оказавшимися в кризисных ситуациях, отметило издание.

Видеозапись, на которой видно, как Бон Джови подошел к женщине у моста, была опубликована полицией на YouTube, но администрация видеохостинга удалила ее «за нарушение правил сообщества». Кадры доступны в американских СМИ.