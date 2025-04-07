Барабанщик американской рок-группы Blondie Клем Берк умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на странице группы. Музыкант боролся с раком, подробности о его заболевании не приводятся.

«Клем был не просто барабанщиком, он был сердцебиением Blondie. Его талант, энергия и страсть к музыке были непревзойденными, а его вклад в наше звучание и успех неизмерим», — говорится в сообщении.

Влияние Берка распространялось далеко за пределы группы Blondie, отметили коллеги умершего музыканта, назвав его «самопровозглашенным “рок-н-ролльным выживальщиком”». Он сотрудничал с такими культовыми группами и артистами, как Боб Дилан, Боб Гелдоф, Игги Поп, Джоан Джетт, Eurythmics, Ramones и многими другими другими.

«Его наследие будет жить благодаря огромному количеству музыки, которую он создал, и бесчисленным жизням, которых он коснулся», — уверены участники Blondie.

Согласно биографии Клема Берка на сайте Blondie, он впервые начал играть на барабанах в 14 лет в школьном оркестре, откуда его выгнали за «слишком громкое» исполнение. В 1975 году Берк присоединился к Blondie, откликнувшись на газетное объявление о поиске барабанщика с «бешеной энергией».

Берк принимал участие в записи всех хитов группы, включая «Call Me», «Heart of Glass», «The Tide Is High» и «Rapture». После распада Blondie музыкант участвовал в других проектах, в том числе в записи сингла «Missionary Man» группы Eurythmics, завоевавшем «Грэмми» в 1986 году.

После воссоединения Blondie Берк снова стал ее постоянным участником и оставался им вплоть до своей смерти. В 2006 году Берк вместе с другими участниками Blondie был включен в Зал славы рок-н-ролла. Он также входит в число ста величайших барабанщиков всех времен по версии журнала Rolling Stone.