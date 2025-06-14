Агентство по атомной энергии Казахстана при участии международных экспертов выбрало генерального подрядчика строительства первой в Казахстане атомной электростанции. Она будет построена возле поселка Улькен на озере Балхаш, где еще в советское время предполагалось строительство АЭС. Решение о строительстве станции было принято после проведения всенародного референдума осенью прошлого года.

«Наиболее оптимальные и выгодные предложения по строительству АЭС в Казахстане получены от российской компании «Росатом». Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. Предложения французской Électricité de France и корейской Korea Hydro & Nuclear Power расположились на третьем месте», — говорится в официальном сообщении казахстанского Агентства по атомной энергии.

Решение о строительстве в Казахстане первой АЭС было принято после проведения в стране всенародного референдума осенью прошлого года. После чего президент страны Касым-Жомарт Токаев своим указом создал в стране Агентство по атомной энергии и поручил ему до 1 июля этого года принять решение о выборе вендора (генподрядчика) по строительству АЭС в стране. Площадка для станции определена в районе поселка Улькен Алматинской области на озере Балхаш, где еще в советское время предполагалось строительство АЭС. До 1 ноября этого года предполагается заключить контракт или межправсоглашения на строительство.

Как следует из сообщения Агентства, «методом открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий с посещением производственных объектов компаний».

Компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя, в том числе данные по ориентировочной стоимости строительства, срокам реализации проекта, модели привлечения финансирования, подходам к локализации оборудования и строительных работ, предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала, возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле, а также социальные обязательства.

Заявки претендентов оценивались исходя из методики разработанной с участием французской инжиниринговой компании Assystem. В результате была проведена интегрированная оценка представленных реакторных технологий и других предложений потенциальных вендоров, в том числе по таким разделам как безопасность АЭС, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и др.

Решение о победителе принимала Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли. В результате компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане.

«Мы приветствуем решение Казахстана о начале реализации проекта строительства атомной электростанции. Результатом станет сооружение АЭС по самому передовому и эффективному проекту в мире, в основе которого лежат российские технологии. Реакторы ВВЭР-1200 поколения «3+» сочетают проверенные временем инженерные решения с новейшими системами активной и пассивной защиты, разработанными в строгом соответствии с международными стандартами безопасности», — так отреагировал на решение Казахстана в своем телеграмм канале Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, реакторы ВВЭР-1200 уже работают в России и за её пределами — четыре блока в России и два блока в Беларуси, эту технологию также выбрали российские партнеры в Венгрии, Египте, Турции, Бангладеш и Китае.

«Стоит особо отметить, что при реализации международных проектов «Росатом» всегда опирается на широкую кооперацию с зарубежными поставщиками, что позволяет использовать наиболее современные и адаптированные под условия заказчика технические решения», написал глава Росатома.

По информации казахстанского Агентства, в настоящее время согласно предложениям «Росатома», «начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации». Само Агентство «продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС».

В рамках своей атомной программы Казахстан не собирается ограничивается строительство одной АЭС. Согласно поручению Касым-Жомарта Токаева в стране предполагается строительство как минимум трех станций. По информации Агентства по атомной энергии Казахстана лидером предполагаемого международного консорциума по строительству второй АЭС в стране станет китайская «China National Nuclear Corporation» (CNNC).

«Риски зависимости от России в вопросах атомных технологий минимальны»

Казахстан станет единоличным собственником первой АЭС сразу после завершения её строительства.

«Мы понимаем, что речь идет о масштабных инвестициях в экономику Казахстана. И с полной ответственностью могу заявить: риски зависимости от России в вопросах атомных технологий минимальны — практически отсутствуют. Все это закреплено в контракте», — заявил председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

По его словам, собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан, а обеспечение независимой и эффективной работы станции за счёт казахстанских специалистов было одним из ключевых условий конкурсного отбора.

«Формула взаимодействия проста: «Пришли, построили, обучили — и ушли»», — сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. При этом, по его словам, в Казахстане будет организовано собственное производство тепловыделяющих сборок, то есть Россия дала гарантии о том, что передаст Казахстану соответствующие технологии производства топлива для АЭС российского дизайна. На сегодня Казахстан располагает собственными запасами урана и уже производит топливные таблетки. Кроме того, страна имеет лицензии канадских компаний на конверсию урана и сотрудничает с российскими и китайскими партнёрами.

Реализация проекта строительства первой АЭС позволит создать в стране полноценный атомный кластер, самодостаточный по всем направлениям — от добычи сырья до производства топлива. «Это соответствует поручению главы государства и является ключевой задачей при строительстве атомных станций и развитии урановой промышленности», — считает глава казахстанского Агентства по атомной энергии.

Для этого предусмотрено создание системы подготовки кадров, индустриально-технической базы и максимальная локализация всех этапов строительства. «Мы понимаем, что речь идёт о масштабных инвестициях в экономику Казахстана. И с полной ответственностью могу заявить: риски зависимости от России в вопросах атомных технологий минимальны — практически отсутствуют. Всё это закреплено в контракте», — отметил он.

Что касается того, что вторую АЭС в Казахстане будет строить китайская СNNC, то в официальном комментарии казахстанского атомного ведомства говорится, что «Казахстан изучает возможность строительства нескольких АЭС в республике, в настоящее время ведется соответствующая работа для этого».

«Для строительства других АЭС изучаются все возможные варианты, разработки, технологии, условия и пр. Не исключается, что для строительства второй АЭС будет привлечена китайская China National Nuclear Corporation. Окончательное решение будет принято после изучения всех необходимых деталей. Стоит отметить, что наиболее высокий уровень готовности для сотрудничества по строительству второй АЭС имеется с КНР», — заявлено в комментарии.

Илья Никитин