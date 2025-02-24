Информация о срочной подготовке к открытию аэропортов центра и юга России не соответствует действительности. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Распространяемая в медиа информация о «срочной подготовке к открытию» временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, «сборе заявок на полеты» в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком», — говорится в сообщении.

По словам Кореняко, в случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно.

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года закрыли для массовых полетов аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте в конце мая 2024 года.