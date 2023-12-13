Тенденция к росту числа авиационных инцидентов на российском воздушном транспорте отсутствует, заявили в Росавиации. Ведомство утверждает, что, напротив, по сравнению с прошлым годом стало меньше инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей.

Согласно заявлению Росавиации, за 11 месяцев 2023 года количество авиаинцидентов с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось до 0,67 тыс. случаев — на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«Из них число инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 0,4 тыс. случаев — на 2% меньше, чем в январе-ноябре 2022 года», — уточнили в Росавиации.

К примеру, по данным ведомства, в ноябре 2023 года произошло всего 40 инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, — на 18% меньше показателя ноября 2022 года.

«Для обеспечения исправности авиапарка, в том числе импортного, Росавиация сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту», — говорится в сообщении.

«Для отечественных авиакомпаний доступны логистические цепочки, благодаря которым они получают требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники», — заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков.

Кто утверждал обратное

Об увеличении числа авиаинцидентов с российскими самолетами сообщило 12 декабря издание The Moscow Times*. В материале говорилось, что российские авиакомпании «продолжают пугать пассажиров техническим состоянием бортов».

Издание упоминало случай, когда Boeing «Аэрофлота», который должен был доставить 387 пассажиров из Красноярска на Пхукет, дважды буксировали на взлет, но за 13 часов пассажиры так и не смогли отправиться к месту назначения. С поломками в декабре столкнулись еще 14 самолетов, подчеркивало The Moscow Times*.

На прошлой неделе, 9 декабря, о росте числа авиаинцидентов сообщило американское издание Newsweek. В его статье говорилось, что с начала года было зафиксировано более 180 случаев неисправностей российских самолетов — втрое больше, чем в 2022 году, когда таких инцидентов произошло порядка 60.

Агентство Reuters, ссылаясь на анализ таможенных документов, в конце августа передавало, что с мая 2022 года по конец июня 2023 года российские авиакомпании в обход санкций закупили запчасти для своих самолетов Airbus и Boeing на $1,2 млрд — через посредников в таких странах как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан. Все эти страны не поддержали западные санкции против России.

В то же время немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW)*, ссылаясь на опрошенных экспертов, утверждает, что санкции уже нанесли «масштабный ущерб» авиаотрасли в России, а количество авиационных происшествий «будет только расти».

«По словам специалистов, самолетам не хватает расходных материалов и своевременного техобслуживания, а проблему решают при помощи контрабандного ввоза авиазапчастей и разборки других самолетов», — говорится в материале DW*.

Бывший российский пилот на условиях анонимности рассказал DW*, что пилотам на фоне военной операции на Украине рекомендовали бережнее относиться к технике (например, взлетать с уменьшенной тягой и незначительно изменить технику торможения), а мелкие поломки якобы «и вовсе разрешили не заносить в журнал».

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов