Росавиация в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке обновила указания (NOTAM) для российских авиакомпаний, сообщается в телеграм-канале агентства.

Перевозчикам предписано не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

Предписания будут действовать до особого распоряжения, предварительно — до 02:59 мск 26 июня.

«Решение принято для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркивается в сообщении.

Вечером 23 июня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции против военных баз США в Катаре и Ираке в ответ на американский удар по ядерным объектам Ирана, нанесенный в ночь на воскресенье. Тегеран выпустил несколько ракет по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Катарское Минобороны заявило, что ПВО успешно отразила иранский удар, перехватив все ракеты, жертв и разрушений нет.

Незадолго до атаки Ирана власти Катара закрыли воздушное пространство страны. Вслед за этим об аналогичной мере объявили Бахрейн, ОАЭ, Кувейт и Ирак.