Росавиация не будет отменять льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке. Как объяснили NEWS.ru в пресс-службе ведомства, такая мера «не окажет существенного влияния» на финансовое состояние Государственной корпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) в России, но может негативно сказаться на работе перевозчиков.

«В связи с обращением профсоюзов Росавиация рассмотрела возможность восстановления ставки сборов за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Проведенный всесторонний анализ поступившего предложения показал, что восстановление ставки сборов не окажет существенного влияния на финансовое состояние ФГУП “Госкорпорация по ОрВД”, но может негативно сказаться на деятельности авиакомпаний», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в Росавиации отметили, что финансовое состояние «Госкорпорации по ОрВД» улучшилось и «не вызывает опасений», а гражданская авиация на Дальнем Востоке «демонстрирует уверенную динамику развития».

«Так, суммарный пассажиропоток 10 аэропортов столиц субъектов макрорегиона за минувшие 10 лет (2014—2023 годы) вырос на 47%, почти до 11 млн человек», — заключили в пресс-службе.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) писал, что Росавиация намерена отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Издание напомнило, что в марте 2020 для региона был установлен понижающий коэффициент в размере 0,01 от ставок, а для остальной страны — 0,5.

Мера вводилась как временная поддержка перевозчиков в пандемию, отметил источник «Коммерсанта» в Минтрансе. С ее помощью в совокупности перевозчики должны были сэкономить около 4,7 млрд рублей за полгода. При этом в 2023 году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию выросли на 68% — до 30,7 млрд рублей, отмечает издание.

Опрошенные «Коммерсантом» авиакомпании считают, что отмена льготных ставок скажется на стоимости билетов. Кроме того, как отметили в S7, такой шаг может привести к сокращению полетной программы на Дальний Восток, где себестоимость перевозок выше, чем в других регионах. В «Уральских авиалиниях» подтвердили, что отмена льготных тарифов приведет к сокращению объемов перевозок, а также к росту стоимости билетов для нельготных категорий пассажиров.

Руководитель аналитического центра ГосНИИ гражданской авиации Федор Борисов заявил, что, если субсидирование в прежних объемах сохранить не получится, авиакомпании переложат часть затрат на пассажиров. При этом, по его словам, на некоторых маршрутах из-за жесткой конкуренции цены поднять будет сложно.

Другой собеседник «Коммерсанта» в экспертном сообществе считает, что снижение господдержки для авиаотрасли неизбежно. В то же время он подчеркивает, что количество рейсов может уменьшится только при падении спроса и сокращении авиапарка, а фактор аэронавигационных сборов «не будет играть определяющую роль».