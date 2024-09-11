Росбанк присоединится к Т-Банку и станет его филиалом. Об этом сообщается в пресс-релизе «ТКС-Холдинга», куда входят обе кредитные организации.

Председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский назвал такой вариант присоединения Росбанка «наиболее эффективным и прозрачным». Все обязательства и требования по договорам Росбанка останутся в силе. Для работы с состоятельными, крупными и средними корпоративными клиентами сохранятся бренды Росбанк и L’Hermitage.

Объединенная структура, как ожидается, войдет в топ-5 игроков финансового рынка в России по ключевым показателям, включая размер розничного кредитного портфеля (более 2 трлн рублей) и объем средств населения (2,7 трлн рублей), заявил Малиновский. Капитал Т-Банка после присоединения Росбанка составит свыше 500 млрд рублей.

«Формат присоединения позволит объединить балансы обоих банков под лицензией Т-банка», — пояснил представитель Т-банка, которого цитируют «Ведомости».

По закону «О банках и банковской деятельности» банк, присоединяемый к другому в виде филиала, утрачивает статус самостоятельного юридического лица и прекращает свою деятельность в качестве отдельной кредитной организации, сообщил РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Присоединяемый банк обязан сдать банковскую лицензию в ЦБ. Дальнейшую работу он продолжит под лицензией банка, филиалом которого стал.

Вопрос об интеграции Росбанка будет рассмотрен на заседании совета директоров 13 сентября. Окончательное решение будет принято акционерами банков — «ТКС Холдингом» и владельцами акций Росбанка, находящихся в свободном обращении. Интеграцию планируется завершить в первом квартале 2025 года. По данным ЦБ, у Росбанка 10 филиалов в России и 74 дополнительных офиса.

О том, что Росбанк и Т-Банк могут объединиться, стало известно в марте. В августе «ТКС холдинг» приобрел 91,9% акций Росбанка, став владельцем 99,4% его акций.