Журналист Евгений Киселев*, ранее работавший телеведущим на НТВ, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. В списке появился Киселев Евгений Алексеевич, родившийся 15 июня 1956 г. в Москве. Ранее Минюст России внес его в реестр иноагентов, а МВД объявило в розыск по уголовной статье.

Евгению Киселеву* 67 лет, он востоковед по образованию и работает на телевидении с 1980-х годов, начав с должности в Главной редакции вещания на страны Ближнего и Среднего Востока Гостелерадио СССР. Журналист стоял у истоков создания ежедневной информационной программы «Вести», в 1992—2003 годах сам вел на НТВ ее аналог под названием «Итоги».

Киселев* занимал в телекомпании НТВ* руководящие должности, но покинул ее после смены собственников, перейдя на ТВС и параллельно работая ведущим на «Эхе Москвы» и RTVI.

В 2004 году Киселев* вместе с другими общественными деятелями и политиками вошел в число учредителей «Комитета 2008», выступавшего против политики президента России Владимира Путина. В том же году он поддержал «Оранжевую революцию» на Украине.

В 2009 году журналист уехал в Киев, до 2016 года работал на местном телеканале «Интер», а потом вплоть до 2022 года вел авторскую программу «Реальная политика с Евгением Киселевым*» на «Украине 24», после чего занялся развитием собственного канала на YouTube. Он рассказывал, что оформил украинский ВНЖ и просил предоставить ему гражданство, но не уточнял, получил ли в итоге паспорт.

В 2014 году Киселев* выступал с критическими заявлениями по поводу референдума о вхождении Крыма в состав Российской Федерации, а в 2022 году — против военной операции на Украине. Вскоре после ее начала журналист вступил в Антивоенный комитет**, созданный уехавшими из России эмигрантами.

В 2016 году Киселев* сообщил, что в России на него завели уголовное дело по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма (ст. 205.2 УК). По словам журналиста, причиной стали его высказывания в поддержку осужденной российским судом бывшей военнослужащей ВСУ Надежды Савченко.

В 2022 году, когда Киселева* объявили в розыск, он заявил, что не знает причину. Незадолго до этого Минюст России внес его в реестр иноагентов, указав, что он якобы осуществлял политическую деятельность при поддержке Украины.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов

** Признан в России нежелательной организацией и запрещен