Роскомнадзор (РКН) заблокировал доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy из-за невыполнения требований российского закона о «приземлении». Это следует из информации на сайте ведомства.

С 15 апреля надзорный орган принял «меры понуждения» в виде «полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица» в отношении Amazon Web Services, а с 12 апреля — к GoDaddy.

В результате блокировки под угрозой потери доступа могут оказаться сайты российских пользователей, размещенные на иностранных серверах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

Amazon Web Services — это набор облачных сервисов от американской компании Amazon. На единой платформе пользователи могут заказать вычислительные ресурсы, хранилище, инфраструктуру, сервисы с готовыми для использования инструментами. Американская компания GoDaddy предоставляет сервисы хостинга и регистрации доменных имен.

В конце марта 2024 года РКН также закрыл доступ к таким иностранным провайдерам хостинга как Kamatera, WPEngine и HostGator. В начале апреля были заблокированы еще пять провайдеров: Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos и DigitalOcean, следует из данных на сайте ведомства.

Госдума приняла закон «о приземлении» иностранных IТ-компаний в 2021 году. Согласно новой статье 5 закона № 236-ФЗ, зарубежные компании обязаны открыть представительства в России и установить на своих сайтах программу для подсчета количества пользователей. Также компаниям необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своих ресурсах электронную форму для обратной связи.

В сентябре 2023 года надзорный орган сообщил о принятии ограничительных мер в отношении 12 зарубежных хостеров. В их числе помимо тех, которые уже заблокировали в России, упоминались также Hetzner Online и FastComet.

По данным РКН, перечисленные провайдеры не исполнили обязанности российского законодательства — не зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций, а также не создали уполномоченное представительство в России.

Уже в октябре РКН запретил поисковикам выдавать ссылки на сайты хостингов и сведения о них.