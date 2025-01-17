В работе инфраструктуры онлайн-магазина компьютерных игр Steam произошел сбой. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, пишет ТАСС.

«17 января с 13:45 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности в Германии, США, России и Великобритании», — рассказали в РКН.

Член комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин опроверг в своем телеграм-канале сообщения о том, что сбой в работе сервиса якобы может быть связан с планами по блокировке Steam в России.

«Напомню, что блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует. Не стоит множить непроверенную недостоверную информацию и приписывать сбою надуманные причины», — написал он.

Об отсутствии подобных планов ранее сообщали и в Роскомнадзоре. В то же время, после блокировки сервиса Discord в октябре IT-эксперт Николай Саржинский предположил в разговоре с News.ru, что игровую платформу могут заблокировать в России, так как российские регуляторы ранее направляли руководству Steam требования об удалении некоторых материалов, однако эти обращения были проигнорированы.

«Гойда, так сказать». Российские стримеры — о решении РКН заблокировать Discord

«После блокировки Discord возможность приостановки Steam выглядит все более вероятной. Но тут нужно учитывать, что блокировка Steam нанесет большой удар по российским геймерам и киберспорту в целом. К сожалению, мы пока не имеем отечественного аналога хотя бы на 10% приближенного к Steam», — пояснял эксперт.

По данным сервиса «Сбой.рф», около 28% жалоб на проблемы в работе сервиса пришло из Москвы, 11% — из Санкт-Петербурга, 9% — из Новосибирской области, 6% — из Татарстана, 6% — из Свердловской области, 5% — из Нижегородской области, по 4% — из Иркутской и Челябинской областей, по 3% — из Томской и Самарской области, а также из Хабаровского края, и еще по 2% — из Московской, Ростовской и Саратовской областей, Алтайского и Краснодарского края, Башкортостана, Хакасии, Кузбасса и Тюмени.