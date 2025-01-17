В работе инфраструктуры онлайн-магазина компьютерных игр Steam произошел сбой. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, пишет ТАСС.

«17 января с 13:45 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы пользователей отмечены по всему миру, в частности в Германии, США, России и Великобритании», — рассказали в РКН.

Член комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин опроверг в своем телеграм-канале сообщения о том, что сбой в работе сервиса якобы может быть связан с планами по блокировке Steam в России.

«Напомню, что блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует. Не стоит множить непроверенную недостоверную информацию и приписывать сбою надуманные причины», — написал он.

Об отсутствии подобных планов ранее сообщали и в Роскомнадзоре. В то же время, после блокировки сервиса Discord в октябре IT-эксперт Николай Саржинский предположил в разговоре с News.ru, что игровую платформу могут заблокировать в России, так как российские регуляторы ранее направляли руководству Steam требования об удалении некоторых материалов, однако эти обращения были проигнорированы.

«После блокировки Discord возможность приостановки Steam выглядит все более вероятной. Но тут нужно учитывать, что блокировка Steam нанесет большой удар по российским геймерам и киберспорту в целом. К сожалению, мы пока не имеем отечественного аналога хотя бы на 10% приближенного к Steam», — пояснял эксперт.

По данным сервиса «Сбой.рф», около 28% жалоб на проблемы в работе сервиса пришло из Москвы, 11% — из Санкт-Петербурга, 9% — из Новосибирской области, 6% — из Татарстана, 6% — из Свердловской области, 5% — из Нижегородской области, по 4% — из Иркутской и Челябинской областей, по 3% — из Томской и Самарской области, а также из Хабаровского края, и еще по 2% — из Московской, Ростовской и Саратовской областей, Алтайского и Краснодарского края, Башкортостана, Хакасии, Кузбасса и Тюмени.