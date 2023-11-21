По числу научных исследований на МКС Россия обгоняет Канаду, но отстает от США, Европы и Японии. Как заявил генеральный конструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, по сравнению с партнерами по МКС российские космонавты мало уделяют времени образовательным проектам и популяризации космических исследований.

Россия отстает других стран в ряде научных направлений исследований на Международной космической станции, рассказал Соловьев на конференции «Наука на МКС», посвященной 25-летию станции.

«Космическая биология, физиология наиболее развиваются, следом за ними следуют технологии освоения космического пространства…Космическое материаловедение, исследование Земли из космоса, <исследование> Солнечной системы, внеатмосферная астрономия — к сожалению, эти направления у нас, прямо скажем, в числе отстающих», — заявил Соловьев.

Выступая с докладом на тему «Стратегия развития пилотируемых космических средств и Российская орбитальная станция», Соловьев рассказал о сравнении числа проводимых исследований космонавтами Роскосмоса и экспериментов других стран.

«Конечно, мы обогнали Канадское космическое агентство, но тем не менее, Европейское космическое агентство, Япония, NASA, проводят существенно больше экспериментов, чем по линии Российского космического агентства. Это чрезвычайно обидно и с этим надо очень решительно бороться и прекратить практику, когда наши научные исследования в космосе <проводятся> практически по остаточному принципу, — отметил Соловьев.

Он добавил, что такие важные направления, как образование и популяризация космических исследований, которыми очень широко занимаются в NASA, Европейском космическом агентстве, в структуре российских исследований имеют значительно меньшую долю.

Ранее Соловьев говорил, что космонавты Роскосмоса до 50% времени проводят за ремонтом и обслуживанием российского сегмента МКС.