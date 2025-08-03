Распространяемая различными российскими СМИ и телеграм-каналами информация о том, что в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) «аномально» много выпускников получили за ЕГЭ максимальную оценку в 100 баллов, не соответствует действительности. Об этом 3 августа сообщил Рособрнадзор.

В своем заявлении ведомство уточняет, что в регионах СКФО максимальный балл за единый госэкзамен набрали 98 человек, а по всей стране — в общей сложности 7377 человек. Больше всего стобалльников насчитывается в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Кубани, но ни в одном регионе не зафиксировано показателей, которые можно было бы считать «аномальными», заверил Рособрнадзор.

«Сложившаяся организационно-технологическая схема проведения ЕГЭ позволяет обеспечить прозрачность самой процедуры и объективность получаемых результатов. ЕГЭ 2025 года традиционно прошел объективно и продемонстрировал реальную картину знаний выпускников», — говорится в официальном заявлении федеральной службы.

В ведомстве призвали тех, кто желает получить информацию о проведении и результатах единого госэкзамена, искать ее в достоверных источниках — «только на ресурсах Рособрнадзора».

Информация о рекордно высоком количестве стобалльников ЕГЭ в северокавказских регионах России появилась в конце июля. В частности, 25 июля в Дагестанском институте развития образования состоялась пресс-конференция республиканского министра образования и науки Яхья Бучаева, в ходе которой его первый заместитель Аида Далгатова заявила:

«Сравнивая результаты ЕГЭ в нашей республике со среднероссийскими показателями, мы видим немало поводов для гордости. Показатели как высоких, так и низких результатов у нас превосходят общероссийские. Особенно радует то, что количество детей, не справившихся с экзаменом, у нас меньше, чем в среднем по стране».

Сам министр сообщил, что в Дагестане 34 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, а еще 26 человек набрали от 95 до 99 баллов.

Местные СМИ обратили внимание на то, что в постановлении правительства республики от 10 июля — о выделении премий за успешную сдачу единого госэкзамена — фигурировали иные данные: там говорилось, что 100 баллов набрали 27 выпускников, а 95-99 баллов — 24 выпускника. В любом случае число стобалльников в Дагестане в 2025 году значительно ниже прошлогоднего уровня, когда их насчитывалось 48 человек.

Через некоторое время в некоторых СМИ и телеграм-каналах начала распространяться информация о том, что Дагестан якобы занял первое место в России по количеству стобалльников, — причем со ссылкой на крупный канал «Мой Дагестан». Там действительно публиковали данные о численности учащихся, набравших по 100 баллов ЕГЭ, но не делали никаких выводов о соотношении этих показателей с общероссийскими.

«В республике 34 школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов из 14 тыс выпускников. Следом идут Северная Осетия (28), Кабардино-Балкария (15), Карачаево-Черкесия и Ингушетия — по 9, Чечня — 8», — цитировали авторы фейковых сообщений Далгаеву ради придания достоверности.

Недостоверные сообщения были проиндексированы новостными агрегаторами и выдавались в результатах поиска как обычные новости. Им многие поверили, что вызвало ажиотаж. Например, журналист Сергей Мардан написал в своем телеграм-канале, что «этот статистический феномен из той же области, что и феноменальное количество инвалидов (получающих, соответственно, государственные пособия) в тех же самых нацреспубликах, а также разведенных многодетных женщин, так же получающих государственные пособия».

Автор поста возмущался, призывая федеральные власти обратить внимание на «тотальную коррупцию в огромном регионе». Он также утверждал, что стобалльники из республик СКФО занимают в российских вузах места «юношей и девушек из Саратова, Новосибирска, Мурманска, Костромы и Ярославля».