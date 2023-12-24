С годами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) будет все больше заданий, связанных с российской военной операцией на Украине, заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Мусаев.

В демонстрационной версии материалов ЕГЭ на 2024 год, которую Федеральный институт педагогических измерений обнародовал в августе, вопросы о военной операции включены в список заданий экзамена по истории.

В частности, школьникам предлагается расположить в хронологическом порядке события, среди которых упоминается подписание договоров о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

В другом задании, где требуется соотнести события с именами их участников, присутствуют «специальная военная операция» и «О.С.Качура». Ольга Качура, известная под позывным «Корса», была командиром реактивного артиллерийского дивизиона в ДНР и погибла в августе 2022 года при артобстреле Горловки.

В апреле Рособрнадзор анонсировал, что задания по военной операции будут включены в ЕГЭ после того, как во всех российских школах появятся обновленные учебники по истории. Это пособие с новым разделом «с 2014 года и до сих пор» было представлено экс-министром культуры России Владимиром Мединским, который участвовал в его создании.

Ввести единый учебник истории предложил президент России Владимир Путин, поручив обеспечить школьников пособиями, написанными «хорошим русским языком» и не содержащими «двойных толкований». «Граждане должны знать подлинную историю единения народов, а не околонаучные ангажированные спекуляции на эту тему», — объяснял он.