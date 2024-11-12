Роспатент зарегистрировал товарный знак журнала «Мнение редакции* может не совпадать», который ранее анонсировала журналистка Тина Канделаки. Об этом пишет издание «Телеспутник» со ссылкой на базу данных федеральной службы.

По данным портала, заявка на регистрацию товарного знака журнала поступила в базу 31 октября. В качестве заявителя выступает компания «ГПМ Развлекательное телевидение», управляющим директором которой числится Тина Канделаки.

Согласно информации в заявке, товарным знаком «Мнение редакции* может не совпадать» будут защищены телеком- и видеооборудование, канцелярские товары, офисные принадлежности, полиграфия, а также образовательные услуги и другое.

5 ноября Канделаки анонсировала появление нового глянцевого журнала «Мнение редакции* может не совпадать» и одноименного телеграм-канала.

«Такое название хоть и провокация, но я уверена, что наше мнение 100% совпадет с теми, кто считает и делает современную Россию модной и технологичной, кто сам задает тренды и формирует новое мнение. За всеми процессами, которые делают нашу страну современной, в первую очередь стоят люди, поэтому наш журнал будет про них», — написала она в своем телеграм-канале.

Канделаки рассказала, что издание будет освещать события из мира селебрити и блогеров, а также знакомить «с новыми талантливыми лицами, которых в нашей стране становится все больше».

По словам журналистки, выход первого номера журнала запланирован на декабрь.

Телеграм-канал глянца был создан 31 октября — в день подачи заявки на регистрацию товарного знака «Мнение редакции* может не совпадать».