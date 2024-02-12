Роспотребнадзор исключил риск завоза вируса «Аляскапокс» на территорию России, специалисты контролируют ситуацию на границе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Риски завоза и заболевания вирусом «Аляскапокс» на территории РФ исключены. Несмотря на то, что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — сказано в телеграм-канале ведомства.

По данным Роспотребнадзора для контроля применяется система АИС «Периметр», которая анализирует и выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

О смерти пожилого мужчины из-за вируса «Аляскапокс» ранее сообщил Департамент здравоохранения штата Аляска. Согласно одной из версий, источником заражения могла быть кошка, которая проживала вместе с ним. В ведомстве также отметили, что у мужчины был ослаблен иммунитет из-за лечения онкологического заболевания.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили, что информация по этому случаю требует «дополнительной проверки и подтверждения».

Вирус «Аляскапокс» в основном встречается у мелких млекопитающих и чаще всего выявлялся у красных полевок и землероек. Распространять вирус могут домашние животные — кошки и собаки. По данным пресс-службы ведомства, сегодня не зафиксировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку.

Первый случай заражения «Аляскапоксом» был зарегистрирован у пациента в городе Фэрбенкс в центре Аляски в 2015 году. С тех пор в штате вирусом заразились 6 человек. Все случаи заражения произошли после контактов с животными.