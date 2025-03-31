Во время мониторинга в России не выявлено новых вирусов или их мутаций, сообщает Роспотребнадзор в телеграм-канале. Ранее Shot писал об инфекции, которая вызывает кашель с кровью.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — говорится в сообщении регулятора.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сейчас по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, ситуация стабильна и полностью контролируема.

«Отмечается снижение уровня заболеваемости. Эпидемиологическая обстановка по данной группе инфекций в Москве также стабильна», — сказано в пресс-релизе.

По информации Роспотребнадзора, на прошедшей неделе было зарегистрировано 3 тыс. случаев заражения COVID-19 (-20% по сравнению с предыдущей неделей). Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 10,8%. При этом сохраняется активность вирусов гриппа B и A.

«Ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями также стабильна. Уровень заболеваемости на прошедшей неделе соответствует показателям предыдущей и не превышает среднего значения за последний месяц. За этот период значительной динамики по числу госпитализированных не отмечается», — добавили в Роспотребнадзоре.