Больше 1,9 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2025 году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 29,8 тыс. граждан из-за укусов клещей.

«Наблюдается обычная для весеннего эпидемического периода тенденция к росту», — отметили в ведомстве.

Больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Томской областях, Татарстане и Алтайском крае.

Для профилактики осуществляется акарицидная обработка территорий.

«Уже обработано более 53,7 тыс. гектаров. К предстоящему открытию детских летних оздоровительных учреждений в 2025 году запланированы акарицидные обработки на 40,6 тыс. гектаров, к настоящему моменту обработано 2,1 тыс. гектаров», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Накануне в ведомстве напомнили, что сезон активности клещей в России длится с апреля по октябрь. Клещи могут обитать не только в лесу, но и в городских парках.

«Чтобы избежать укусов, необходимо носить закрытую одежду и использовать репелленты. Проводите регулярный осмотр себя и близких каждые 15-20 минут во время прогулок. Если вы обнаружили клеща, аккуратно удалите его и отнесите в лабораторию для анализа», — отметили в Роспотребнадзоре.

После укуса инкубационный период может достигать до четырех недель, поэтому важно следить за состоянием здоровья и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Энтомолог, старший научный сотрудник Биологического факультета МГУ Юлия Лопатина ранее рассказала RTVI, что численность клещей может меняться, она зависит от многих факторов. Например, от наличия прокормителей — если год неблагоприятный для грызунов и часть популяции вымерла, то тогда численность клещей на следующий год будет меньше.

По ее словам, на территории России обитает всего около 70 видов иксодовых клещей, но не все виды опасны для человека, некоторые из них питаются только на животных. Даже если обратиться к Московской области, то вид Ixodes trianguliceps, который регулярно встречается на грызунах, никогда не нападает на человека.