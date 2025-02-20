В январе 2025 года укусы клещей получили жители шести российских регионов, пишут «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что аномально раннему пробуждению паразитов поспособствовала слишком теплая погода.

С начала года по стране было зарегистрировано около сотни укусов клещей в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе, в Ростовской и Калининградской областях. Опрошенные «Известиями» эксперты призвали уже сейчас сделать профилактические прививки против клещевого энцефалита, поскольку потом будет поздно — иммунитет не успеет выработаться. Пока, как утверждают в Роспотребнадзоре, в 2025 году в стране не зафиксировано ни одного случая заражения переносимыми клещами заболеваниями.

В лаборатории «Инвитро» сообщили, что с начала года получили для исследований 62 клеща из пяти федеральных округов — вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рекордсменом по числу таких обращений стал Южный федеральный округ (33 клеща), второе место занял Центральный федеральный округ (19 клещей). Москвичи только в феврале принесли в коммерческие лаборатории девять клещей.

В Роспотребнадзоре напомнили, что активность клещей зависит от погоды: они просыпаются, когда среднесуточная температура составляет 1-3 градуса тепла, и достигают полной активности при +10 градусах. «Их активизация будет зависеть от того, насколько быстро и равномерно сойдет снег и прогреется почва в разных регионах», — пояснили в ведомстве.

Обычно первые случаи укусов клещей регистрируются с 10-х чисел марта и до начала апреля, но в некоторых регионах эти паразиты сохраняют активность на протяжении всего года, если погодные условия этому способствуют, уточнили в Роспотребнадзоре.

В середине февраля на коллегии ведомства было принято решение внедрить дополнительные меры профилактики и эпидемиологической защиты от клещей в 2025 году в связи с превышением температурной нормы, которое может «увеличить эпидемический потенциал природных очагов».

Энтомолог, старший научный сотрудник Биологического факультета МГУ Юлия Лопатина поясняла RTVI, что повышение активности клещей фиксируется главным образом в северных регионах, где глобальное потепление оказывает наибольшее влияние на климат.

«Например, есть 30-летние наблюдения за численностью клещей в Карелии, и там действительно наблюдается рост их численности с 80-х годов и по настоящее время и их более раннее начало активности весной. Кстати, продвижение клещей в северном направлении показано и в других странах, например, в Швеции», — рассказывала исследовательница.