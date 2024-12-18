Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о распространении в Уганде болезни, вызывающей неконтролируемую дрожь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее информации, заболевание выявлено уже у 300 человек, в основном у женщин и девочек. При этом информация о заболевании на официальных сайтах профильных ведомств Уганды отсутствует, отметили в Роспотребнадзоре.

«Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с Минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни. Ситуация взята на контроль», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает АИС «Периметр», которая позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.