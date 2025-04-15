Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил о нехватки лесных пожарных станций в семи регионах: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях — все они граничат с Россией. Об этом чиновник рассказал на заседании правительства Казахстана.

Нысанбаев также сообщил, что половина имеющихся станций устарела — они построены в 50-60 годах прошлого столетия. В пяти пограничных областях (Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях) сложился огромный дефицит пожарно-наблюдательных вышек, при необходимом количестве в 256 в наличие есть только 185.

Кроме того, в трех областях, также граничащих с Россией, катастрофически не хватает сотрудников лесной охраны.

«Не решен вопрос доведения численности лесной охраны до нормативной в Восточно-Казахстанской (при наличии 1154 требуется 833 сотрудника), Акмолинской (535, требуется 504 сотрудника) и Павлодарской (208, требуется 92 сотрудника) областях», — заявил в своем докладе на заседании правительства Ерлан Нысанбаев.

Кроме того, из имеющихся в лесхозах акиматов 314 пожарных машин 42% (это 132 машины) подлежат списанию, а 75 единиц техники — пожарные автоцистерны, трактора и малых лесных пожарных комплексов просто неисправны.

«В связи с дефицитом бюджета финансирование из республиканского бюджета сокращено с 8,7 млрд тенге (около 5.7 млрд рублей) до 3,1 млрд (около 600 млн рублей)», — заявил министр экологии и природных ресурсов.

При этом он особо отметил, что «по прогнозам Казгидромета лето текущего года будет аномально жарким». Уже сейчас казахстанские службы зафиксировали 32 лесных пожара на общей площади почти 5 тысяч гектаров. Учитывая общую протяженность (около 7 тысяч км), считающейся самой длинной сухопутной границей в мире, казахстанско-российской границы, вероятность того, что лесные и степные пожары могут перекинуться на территорию соседнего государства, причем как в одну, так и другую сторону, крайне высока, а в условиях фактического отсутствия эффективного мониторинга ситуации со стороны Казахстана она становится опасной.

В начале июня 2023 г. в Абайской области Казахстана вспыхнули лесные пожары, жертвами которых стали 15 человек. Менее чем за год до трагедии, в сентябре 2022 года, пожары охватили Костанайскую область.

Премьер-министр Казахстана дал указание соответствующим казахстанским ведомствам «до конца мая организовать и провести республиканские командно-штабные учения по реагированию на природные пожары». На учениях необходимо «проработать вопросы тушения трансграничных пожаров и взаимодействия со службами соседних государств», распорядился глава правительства.

Пока непонятно, насколько удастся наладить продуктивное взаимодействие казахстанским и российским службам по предотвращению ЧС в части тушения трансграничных пожаров, но, по информации главы МЧС России Александра Куренкова, взаимодействие по вопросу, как минимум, паводков уже налажено.

«Для недопущения масштабных последствий паводков в бассейнах рек Иртыш, Обь и Ангара налажено тесное взаимодействие с казахскими коллегами. Регулярный обмен информацией позволяет контролировать пропуск паводковых вод», — сообщил он 14 апреля во время доклада президенту России Владимиру Путину.

По информации министра, на сегодняшний день подтоплен один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры.

«Это существенно ниже показателей 2024 года, в том числе благодаря заранее спланированным превентивным мероприятиям», — заявил глава МЧС России.

В свою очередь, в Казахстане, по данным премьер-министра Олжаса Бектенова, оказались подтоплены около 100 домов в Акмолинской области, включая город Макинск.

В этом году ситуация лучше, чем в прошлом году, когда суммарный ущерб от паводков, случившихся в бассейнах рек Урал и Иртыш, только в Казахстане оценивается в сумму около 100 млрд тенге (20 млрд рублей).

В частности, почти 9 тысяч семей получили выплаты на ремонт жилья на общую сумму 49,3 млрд тенге (около 10 млрд рублей), 34 тысячам семей выплачены компенсации в размере 12,6 млрд тенге (2,5 млрд рублей) а почти 22 тысячи семей получили дополнительные выплаты на 9,9 млрд тенге (около 2 млрд рублей). На 7, 9 млрд тенге (около 1.6 млрд рублей) одобрены для возмещения ущерба 455 заявок малого и среднего бизнеса. Государственная помощь за павший скот составила более 2,8 млрд тенге (560 млн рублей).

В России весенний паводок прошлого года затронул 39 регионов, при этом предварительный ущерб превысил 14,4 млрд рублей.

В этом году в бассейне реки Урал по данным казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации «пик половодья пройден». Однако сохраняется напряженная ситуация в бассейне реки Иртыш.

Как заявил на заседании правительства премьер-министр Казахстана, «прогнозируется повышение уровня воды на реке Есиль (казахское название Ишыма, притока реки Иртыш — прим. ред.) в Северо-Казахстанской области». Кроме того, по его информации, в горных районах Восточно-Казахстанской области, где протекает Иртыш и его притоки, «еще имеются снегозапасы — порядка 50%». Что ставит под угрозу российские области, находящиеся ниже по течению — Омскую и Тюменскую.

Так, по данным казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации, на 7 апреля этого года в Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывалось 453 кубометра воды в секунду, на 15 апреля — уже 510 кубометров воды в секунду. Из Шульбинского водохранилища в области Абай на 7 апреля — 742 кубометра воды в секунду, а на 15 апреля уже 3247 кубометров воды в секунду. В Северо-Казахстанской области на 7 апреля из Петропавловского водохранилища сбрасывалось 655 кубометров воды в секунду, на 15 апреля — 1499,2 кубометра воды в секунду.

Илья Никитин