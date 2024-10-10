В Москву из Казахстана экстрадировали лжеврача Николая Никонова и его жену Лилию, за лечение у которых родители ребенка с ДЦП отдали 3 млн рублей, но девочке стало только хуже. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Москве.

Супруги были задержаны в Казахстане в июне после двух лет нахождения в бегах. По данным следствия, Никонов, не имеющий профильного медицинского образования, выдавал себя за врача, разработавшего метод якобы полного излечения детского церебрального паралича. Он вел эту деятельность «в целях незаконного личного обогащения» с 2018-го по 2020 год.

Никонов провел курс массажа девочке 2017 года рождения, но ее состояние за этот период ухудшилось, и родители обратились в государственную больницу, говорится в сообщении СК. Во время приемов Никонову помогала его жена, которая иногда также проводила сеансы массажа, получая за это деньги.

Против супругов заведено дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК). По статье о мошенничестве им грозит лишение свободы на срок до шести лет, такой же срок предусматривает санкция статьи об оказании небезопасных услуг.

Что известно о деятельности Никоновых

После задержания Никоновых в Казахстане летом «Московский комсомолец» выяснил, что мужчина в действительности является «специалистом по эпидемиям и гигиене». Он придумал методику, согласно которой «выдавливал излишки плохих гормонов из мышц», растягивая детей и усаживая на шпагат. При этом он убеждал родителей, что ребенок якобы идет к выздоровлению через боль.

В статье говорилось, что родители одной пятилетней девочки заплатили 3 млн рублей, чтобы их ребенку провели около 220 сеансов, но в 2021 году получили сообщение, что Никонов больше не будет заниматься реабилитацией детей. Тогда они обратились в полицию.

Детский массажист, помогавший пострадавшим семьям, рассказал «МК», что люди продавали квартиры и машины и брали кредиты, чтобы оплатить сеансы псевдоврача. По его словам, несколько семей собирали деньги через интернет.

Московская полиция начала проверку деятельности Никонова в феврале 2022 года. Как сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости», у него были клиенты по всей России, также он часто летал в Казахстан. Там супруги и скрывались от следствия, которое заочно предъявило им обвинения и объявило в межгосударственный розыск летом 2022 года.

Shot в феврале 2022 года опубликовал видео одного из сеансов, где ребенок лежит на полу, плачет и кричит от боли, пока крупный мужчина «разминает» его. Как говорилось в публикации, Никоновы находили клиентов через свой ютуб-канал, где показывали постановочные ролики «чудесного» излечения детей с ДЦП.

При этом лжеврач принципиально не использовал слово «заплатить», а предлагал «подарить» ему 5 тыс. рублей за сеанс видеосвязи. Стоимость консультации варьировалась от €200 до €2 тыс. — в зависимости от возраста пациента, утверждал Shot.

Телеграм-канал рассказал о случае семейной пары из Самары, пытавшейся лечить сына у Никоновых. С этой целью они приехали в Москву, где обнаружили, что врач принимает в обычной съемной квартире. При этом жена Никонова запретила клиентам запрашивать у него медицинские документы и сертификаты, поскольку тот от таких вопросов «замыкается», а лечение тогда «не получится».

Расследование дела продолжается, сообщает столичное следственное управление СК.