Российские войска заняли село Новая Ильинка, расположенное на правом берегу Кураховского водохранилища, сообщило Минобороны России. По данным оборонного ведомства, населенный пункт был взят под контроль «в результате успешных действий» подразделений группировки войск «Центр».

Они также нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров, сказано в сообщении министерства.

Новая Ильинка расположена вблизи сел Ильинка и Новоселидовка, которые российские войска заняли на прошлой неделе. Крупнейший опорный пункт ВСУ в этом районе — город Курахово, за который продолжаются бои.

Боец украинского батальона «Айдар»* Станислав Бунятов с позывным «Осман» во вторник, 26 ноября, написал в своем телеграм-канале, что фронт на Кураховском направлении «сыпется» из-за нехватки людей и оружия.

«Не хватает расчетов FPV, аэроразведки, не хватает дронов, не хватает снарядов на арту, не хватает мотивации бойцам, не хватает нормальных командиров, не хватает смертной казни для коррупционеров», — перечислил Бунятов.

«Агентство»** в понедельник отмечало, что российская армия установила новые недельный и месячный рекорды по размеру территориальных приобретений: за прошедшую неделю она взяла почти 235 кв. км (недельный рекорд за год), а с начала ноября под ее контроль перешло больше территории, чем за весь октябрь (он стал рекордным с 2022 года).

* признан в России террористической организацией и запрещен

** внесен Минюстом в реестр иноагентов