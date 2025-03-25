В 2024 году российская компания NtechLab, разрабатывающая решения на основе искусственного интеллекта, увеличила выручку до 1,7 млрд рублей. Это в два с половиной раза выше показателей предыдущего года. За последние семь лет выручка NtechLab выросла в 18 раз.

Количество заключенных контрактов увеличилось в 2,5 раза и составило 450. Основной объем выручки (более 70%) сформировали российские клиенты, около 25% поступило от международных проектов.

NtechLab расширила продуктовую линейку, вышла на рынок медицинских технологий и представила новые решения для городской среды. Компания реализует проекты в 34 странах и 70 регионах России, предлагая технологические решения для умных городов, здравоохранения, промышленности и транспорта.

«Мы существенно пересмотрели дальнейшую стратегию развития, и это дало свои результаты. Наша задача на 2025 год — не только сохранить, но и нарастить заданный темп, увеличить продажи в России на 35—40%, а также активно продвигать за рубеж новые продукты», — рассказал RTVI генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

В 2024 году NtechLab заключила долгосрочные соглашения с Москвой, Нижегородской областью, Республиками Татарстан и Чувашия, Новосибирской и Саратовской областями, Краснодарским краем. На международном уровне компания развивает направления транспортной и промышленной безопасности, а также решения для умных городов, включая мониторинг ЖКХ, дорожной инфраструктуры и туристических объектов.

В 2024 году компания расширила сферу деятельности, включив в неё медицинские технологии. Первой разработкой в этом направлении стала система NtechMed CT Brain, предназначенная для выявления инсультов, которая уже применяется в столичных медучреждениях. На завершающей стадии разработки находятся решения для обнаружения новообразований мозга и ранней диагностики болезни Альцгеймера по результатам компьютерной томографии.

Параллельно были внедрены инновационные разработки для городской инфраструктуры. В тестовом режиме в нескольких регионах начала работать усовершенствованная система видеонаблюдения. Внедрена новая функция платформы NtechCity, позволяющая контролировать качество уборки городских пространств.

Для новейшего российского электрокара «Атом» была создана уникальная система распознавания и мониторинга состояния водителя. В планах на 2025 год — выпуск серии специализированных аппаратно-программных решений для использования в общественных местах, на производственных объектах и в подразделениях дорожной полиции. Также ведётся подготовка ИИ-сервисов для предприятий общепита, автозаправочных станций и сервисных компаний.