Планировавшаяся встреча главы партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могла использоваться в рамках «провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб», сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале. В связи с этим Верховная Рада не предоставила бывшему украинскому лидеру разрешение на зарубежную командировку.

Как указывают в СБУ, якобы готовившаяся «российская провокация» была направлена на то, чтобы повлиять на поддержку союзников Киева и вынудить украинских политиков пойти на переговоры с Москвой. В пресс-службе ведомства добавили, что «главная цель» заключалась в снижении поддержки иностранных партнеров и попытке «расколоть украинское общество изнутри».

В СБУ считают, что в рамках «провокации» была запланирована встреча Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, «который системно выражает антиукраинскую позицию».

В спецслужбе добавили, что обратились с этими данными в Офис украинского президента, правительство и Верховную раду, чтобы там учли «информацию о планах врага» и отменили зарубежную командировку Порошенко. Согласно полученным контрразведкой сведениям, политик должен был стать «инструментом в руках российских спецслужб», утверждают в СБУ.

В пятницу, 1 декабря, Порошенко сообщил в своем телеграм-канале, что пограничная служба Украины не выпустила его из страны, несмотря на подписанную председателем Верховной рады командировку. По словам экс-главы государства, он планировал провести «десятки встреч» в США и Польше, одна из них — со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.

«С поляками я должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе. С американцами — об обеспечении почти исчерпанного в этом году финансирования военной помощи под угрозой в будущем. А без нее нам Россию не победить», — написал глава «Европейской солидарности».

Отказ в выезде за границу Порошенко назвал «антиукраинской диверсией» и заявил, что это удар по «обороноспособности Украины».

«Снова театр абсурда на границе. У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили. Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента», — отметил он.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко позже заявил, что Верховная рада отменила выписанную Порошенко командировку, передает «Страна.ua».

«На время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках. В отношении народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины», — заявил представитель ведомства.

Порошенко отказывают в выезде не первый раз

В аналогичной ситуации Петр Порошенко оказался в мае 2022 года. Тогда экс-президент предпринял попытку выехать в Польшу через контрольно-пропускной пункт Рава-Русская (Львовская область). Пограничники отказались выпустить его, сославшись на «проблему с подтверждением действительности разрешительного документа» и проблемы со сканированием QR-кода.

«Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, заявила, что политик собирался в командировку на заседание Парламентской ассамблеи НАТО, и выразила протест в связи с отказом в выезде. Партия экс-президента назвала действия пограничников «провокацией, направленной на раскол общества и разрушение международного имиджа Украины».

На следующий день, 28 мая, Порошенко вновь попытался пересечь границу — и тоже безуспешно: на сей раз пограничники заявили, что он «предоставил не все документы», необходимые для выезда за рубеж. В результате покинуть страну политику удалось только после обращения к президенту Владимиру Зеленскому. Тогда он отправился на конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердаме.