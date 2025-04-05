Российские гимнасты отказались участвовать в нейтральном статусе в международных соревнованиях, сообщила Федерация гимнастики России. Это решение поддержал российский министр спорта Михаил Дегтярев.

«Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие “нейтральный статус”, приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG)», — говорится в заявлении федерации.

Причиной такого решения, уточнили в организации, стали «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы» спецкомитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что с уважением относится к решению атлетов, а организация вместе с Олимпийским комитетом РФ и Минспортом будет «и дальше поддерживать своих спортсменов и защищать их интересы».

«Добиваться пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG выносит дискриминационные решения. Надеюсь, нашу позицию услышат на ближайшем исполкоме FIG, который соберется в начале мая на Мальте», — добавил Белозеров.

Также российских спортсменов поддержал и глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев, который заявил, что ведомство с уважением относится к их решению отказаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG.

«Они показали сплоченность и верность старому доброму принципу “один за всех и все за одного”. Тема допуска российских спортсменов является для нас ключевой на всех встречах и всех переговорах. Мы ведем планомерную работу по восстановлению прав наших атлетов на международных соревнованиях», — добавил он.

После начала СВО в 2022 году FIG отстранила российских от выступлений на турнирах под эгидой организации. Позднее федерация допустила россиян выступать в нейтральном статусе, на текущий момент это 14 человек членов взрослых сборных России по спортивной гимнастике.

В конце марта в FIG сообщили, что семь россиян в нейтральном статусе попали в предварительный список участников Кубка мира по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке, который пройдет с 10 по 13 апреля. Речь шла об Ангелине Мельниковой, Кирилле Прокопьеве, Владиславе Поляшове, Григории Климентьеве, Илье Заике, Алене Глотовой и Злате Осокиной.