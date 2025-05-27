24 мая в Москве в рамках форума «Африканские горизонты» было подписано соглашение о создании международной ассоциации блогеров России и Африки. Инициатива направлена на развитие медийного сотрудничества, обмен контентом и совместное противодействие дезинформации.

Учредителями выступили Денис Нырков, председатель Союза блогеров России и Луис Гоуенд, основатель журнала Hello Africa и глава камерунской диаспоры.

Идея создания объединения исходила от африканских авторов, заинтересованных в более тесном взаимодействии с российскими коллегами.

Участники ставят перед собой несколько задач: обмен контентом — подготовка материалов о жизни в России и Африке, включая новые регионы; поддержка блогеров — помощь в организации поездок, съемок и продвижении контента; правовое регулирование — выработка общих стандартов для блогосферы; информационное партнерство — совместные проекты в соцсетях и СМИ.

«Наше агентство, в свою очередь, будет помогать ассоциации в подготовке эксклюзивных сюжетов о России, содействовать африканским блогерам, которые хотят путешествовать по России, показывать нашу страну иностранцам и рассказывать правду, в том числе о жизни в новых регионах и о ходе СВО», — отметил Артем Куреев, главный редактор «Африканской инициативы».

По его словам, ассоциация поможет иностранным авторам показывать «реальную Россию», а российским — глубже понимать африканский контекст.

Форум «Африканские горизонты», организованный при поддержке «Африканского бизнес-клуба», прошел в Москве с 24 по 26 мая. Помимо медийной темы, участники обсудили экономическое сотрудничество и перспективные проекты в рамках российско-африканского партнерства.

В ближайшие месяцы ассоциация планирует провести первые совместные онлайн-встречи и начать работу над общими проектами.