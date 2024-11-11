Российские регионы сообщают об исчезновении физраствора из местных аптек и больниц. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП), поэтому его цена зафиксирована государством и почти не индексируется. Причина дефицита кроется в низкой рентабельности его производства, объяснил RTVI Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma.



О дефиците физраствора сообщили в Тюменской, Свердловской и Челябинской области, а также в Пермском крае. По словам провизоров, неизвестные производители стали массово предлагать препарат на маркетплейсах, но качество и происхождение этих товаров вызывают сомнения.

Проблема носит системный характер, сказал RTVI Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma. “Объем физраствора, который получает система здравоохранения, в этом году резко сократился. За I-III кварталы 2024 года рынок получил всего 27,7 млн упаковок — это на 45% меньше, чем за аналогичный период 2023 года”, — сказал он.

Суммарная годовая потребность в физрастворе составляет 50—60 млн упаковок, добавил он. «Если сохранятся текущие объемы производства и поставок, то рынок получит в лучшем случае 37—38 млн упаковок. Это и приводит к дефициту на рынке», — пояснил Беспалов.

Физраствор — это прозрачная жидкость без запаха, которая состоит из воды и растворенных в ней солей. Его используют для устранения обезвоживания, снятия интоксикации или разведения других лекарств, а также промывания. Этот препарат входит в список самых эффективных и важных лекарств по версии ВОЗ. В России физраствор входит в список жизненно важных препаратов, цены на которые устанавливает государство. Согласно ГРЛС, цена за флакон в 400-500 мл составляет примерно 27 рублей. В аптеках цена за тот же объем — в районе 64 рублей.

Причину дефицита эксперт видит в низкой рентабельности производства, поскольку физраствор входит в перечень ЖНВЛП.

«Цена на него зафиксирована государством и индексируется в очень ограниченных рамках. При этом себестоимость производства и логистики препарата значительно возросла. Несмотря на то, что препарат не является высокотехнологичным, затраты на его производство существенные. Сырье отечественное, но системы водоподготовки и упаковочные материалы сильно зависят от иностранных поставщиков», — отметил он.

В результате в 2024 году практически все крупные производители инфузионных растворов натрия хлорида сократили объемы выпуска на 40—50%. «Лидируют по объёму производства компании ‘Гротекс’ (44% общего объема), ‘Фармасинтез’ (29%) и ‘Мосфарм’ (9%). Первые две сократили поставки на 55% и 42% соответственно, ‘Мосфарм’ уменьшил выпуск на 14%», — уточнил Беспалов.

Эксперт добавил, что на доступность препарата влияет и дорогая логистика. «Дело не только в доставке из-за рубежа, но и в поставках по стране: фактически перевозится вода, а на фоне роста стоимости перевозок (топливо, ‘Платон’) это сильно сказывается на конечной стоимости для потребителей», — пояснил он.

По мнению Беспалова, пока не будет проиндексирована стоимость препаратов, едва ли стоит ожидать серьезного улучшения ситуации с их выпуском.

«Со стороны иностранных поставщиков особого интереса к поставкам тоже не предвидится. В 2020 году продукцию активно поставляла в нашу страну компания ‘Келун’ из Казахстана; они заметно увеличили объемы поставок в текущем году (+52% в упаковках), но речь идёт об объёме в 540 тыс. упаковок, а рынку не хватает минимум 20 млн упаковок», — резюмировал он.