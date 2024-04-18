Клиенты российских сервисов начали получать предупреждения о запрете авторизации через сервисы Apple ID и Google. Такие уведомления на своих площадках разместили, в частности, цифровой сервис электронных и аудиокниг «Литрес» и платформа для любителей игр, разработчиков и авторов контента VK Play. Обновление связано с изменениями в законах «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи»

«Литрес» также рассылает пользователям площадки уведомления, в которых сообщает, что доступ в личный кабинет через Apple ID и Google будет закрыт с 22 апреля 2024 года. В случае, если пользователь не добавит альтернативные способы входа, доступ к аккаунту придется восстанавливать через службу поддержки, говорится в письме.

VK Play тоже предупреждает пользователей о необходимости изменить способ входа на странице авторизации, поскольку в скором времени платформа отключит возможность входить в личный кабинет через сервисы Google, Apple ID, Twitch, Epic Games Store или Steam. При этом теперь площадка предлагает войти через Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Некоторые сервисы, например Ozon, отключили возможность входа через Apple или Google ID еще в конце 2023 года. При этом, если аккаунт пользователя привязан к почте от Apple или Google, она остается действительной для входа.

Изменения связаны с тем, что российские компании готовятся к вступлению в силу новых требований законов «Об информации» и «О связи», которые запрещают вход и регистрацию на российских сайтах и в приложениях через иностранные сервисы. Ограничение ввели в соответствии с изменениям в Федеральном законе №406 от 1 декабря 2023 года.

Пользователи смогут регистрироваться на российских сайтах по номеру телефона российского оператора, через портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему (ЕБС) или иной сервис, который полностью или более чем на 50% контролирует российская сторона.

Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года, но в ноябре было решено предусмотреть переходный период до 1 января 2025 года. По словам автора инициативы, замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, продление сроков необходимо для стабильного функционирования платформ и комфорта российских пользователей.

Депутат также сообщил, что предусмотрено наказание для ресурсов, которые будут нарушать требования закона. По его словам, меры разработают «после оценки правоприменительной практики».

Ведущий мобильный разработчик Touch Instinct Владимир Макаров в беседе с РБК выразил мнение, что при полном вступлении ограничений в действие сложности могут возникнуть не у пользователей, а у самих сервисов и ресурсов. По его словам, действие законопроекта отложили на год, потому что компаниям нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям и интегрировать новые способы авторизации или разработать собственные безопасные и технологичные сервисы для доступа к личному кабинету