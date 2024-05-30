Российские суды и связанные с ними органы перестали принимать письма иностранных доменов .com, .net, .rs и .ua, сообщили в Сергиево-Посадском городском суде. Нововведения приняли «в соответствии с мерами по повышению защищенности информационной инфраструктуры в целях предотвращения реализации угроз безопасности информации».

Для направления электронных обращений рекомендуется использовать российские домены либо домены, не зарегистрированные в США и странах ЕС, отмечается на странице суда во «ВКонтакте».

Аналогичное предупреждение появилось на сайте Рудничного районного суда Прокопьевска Кемеровской области.

«Обратите внимание, почта от доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза, блокируется почтовым сервером. (почта с доменов *.com, *.net, *.rs, *.ua на эл. ящик суда НЕ ПРИХОДИТ)», — указано на главной странице суда.

Информацию о прекращении приема российскими судами писем с иностранными доменами подтвердил и источник РИА Новости в столичной системе судов общей юрисдикции. По его словам, блокировка этих доменов помогла снизить число писем о лжеминированиях, из-за которых в зданиях судов с 2019 года по всей стране проводились эвакуации.

В апреле 2022 года прием писем с зарубежных доменов прекратила Федеральная налоговая служба (ФНС) России. «Прием электронных писем из доменов-отправителей, странами происхождения которых являются США и страны Европейского союза, сейчас заблокирован», — отмечали в ФНС.

Для приема и отправки писем представители службы рекомендовали гражданам использовать только почтовые серверы в российских доменах (.ru,.su) или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения.

В ведомстве пояснили, что такая мера необходима для защиты сервиса электронной почты ФНС от внешнего негативного влияния, к которому в том числе относят компьютерные атаки и вредоносные программы.

«Запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов установлен и в других государственных органах», — подчеркивали в ведомстве.

Агентство правовой информации (АПИ) тогда отмечало, что часть зон, которые вошли в список ФНС, являются общими, не имеют географической привязки и формально не должны блокироваться.