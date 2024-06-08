Бывший мэр города Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора госпитализирован в результате попытки покушения на него в Белгородской области. Об этом сообщают телеграм-каналы Shot и Mash.

7 июня телеграм-канал «Тревожный Старый Оскол» сообщил о стрельбе в микрорайоне Марышкин Лог.

«Неизвестный мужчина применил огнестрельное оружие, в результате чего есть пострадавший», — говорилось в посте. Позже канал заявил со ссылкой на источник, что пострадавшим оказался экс-мэр Купянска Мацегора.

По данным Mash, в мужчину выстрелили около его дома в Старом Осколе. Он выжил, но экстренно госпитализирован в Москву в тяжелом состоянии, утверждает канал. Официального подтверждения этой информации нет.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило, что на Мацегору «совершено покушение», хотя к нему якобы была приставлена «усиленная охрана».

Геннадий Мацегора в 2020 году был избран мэром Купянска от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». После начала военной операции на Украине он переехал в Белгородскую область. Он возглавляет спорткомплекс игровых видов спорта «Георгиевский» в Старом Осколе. На Украине против Мацегоры возбуждено уголовное дело о госизмене.