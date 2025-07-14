Администрация Дональда Трампа объявила о новых санкциях против кубинской туристической индустрии, уже находящейся в глубоком кризисе. Эти меры, введенные 14 июля 2025 года, призваны усилить давление на правительство Мигеля Диас-Канеля и ограничить доходы Гаваны от международного туризма — одного из ключевых источников валютных поступлений для острова.

Суть ограничений

Согласно новым правилам, американским гражданам и компаниям теперь запрещено:

Бронировать номера в отелях, принадлежащих кубинскому государству или военным структурам

Пользоваться услугами турагентств, связанных с правительством Кубы

Совершать круизы на Кубу на судах, заходящих в другие кубинские порты помимо Гаваны

«Мы не можем позволить режиму Диас-Канеля обогащаться за счет американских туристов, пока на острове подавляются основные свободы», — заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента, пожелавший остаться неназванным.

Последствия для Кубы

Туризм генерирует около $3 млрд ежегодно (по данным кубинского Минэкономики на 2024 год). После предыдущих санкций Трампа в 2019-2021 годах поток туристов сократился на 45%, а новые меры могут снизить его еще на 20-30%, прогнозирует Хосе Даниэль Феррер, экономист из Гаванского университета.

Особенно болезненным ударом станет запрет на круизы: до пандемии они приносили Кубе до 500 000 туристов в год.

«Это катастрофа для частного сектора — кафе, Airbnb, таксистов, которые зависят от туристов», — говорит Мариэла Кастро, владелица частного гостевого дома в Тринидаде.

Реакция Гаваны и альтернативы

Официальный представитель кубинского МИДа Карлос Фернандес де Коссио назвал санкции «еще одной попыткой задушить кубинскую экономику». В то же время аналитики отмечают, что Гавана будет активнее развивать туризм из России, Китая и Латинской Америки.

«Куба уже переориентируется на другие рынки, но это долгий процесс. Российские туристы не смогут компенсировать потери от американцев», — считает Уильям Леогранде, профессор Американского университета в Вашингтоне.

Политический контекст

Эти санкции стали частью «максимального давления» Трампа на Кубу после провала временной оттепели при его предшественнике Джо Байдене. Как отмечает The Washington Post, такая политика может сыграть на руку Трампу во Флориде перед выборами 2026 года, но усложнит возможные переговоры с Гаваной в будущем.

«Санкции бьют по простым кубинцам, а не по правительству», — резюмирует Тед Хенкен, соавтор книги «Кубинская предпринимательская революция». По его данным, 60% работников туризма — это частники, не связанные с государством.