Российские войска 26 января взяли под контроль населенный пункт Великая Новоселка в ДНР, сообщило Минобороны.

Поселок перешел под контроль ВС России в результате «активных наступательных действий», говорится в сообщении ведомства. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Российские военные телеграм-каналы в январе публиковали видео установки российских флагов в разных частях Великой Новоселки. 23 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что сплошной обороны ВСУ в районе Великой Новоселки «уже не существует несколько дней». Очаговое сопротивление, по его словам, оставалось только на севере поселка.

По словам Кимаковского, 110-й бригаде ВСУ был выдвинут ультиматум о сдаче в плен. «Но им поставлена задача даже после этого ультиматума продолжать удерживать позиции», — заявил советник главы ДНР.

25 января источники ТАСС в силовых структурах заявили, что большая часть Великой Новоселки зачищена от ВСУ. Утверждалось, что под контролем Киева остался лишь небольшой участок, «остатки сопротивления носят очаговый характер». Также собеседники агентства сообщили о пленных среди украинских военных.

Агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новоселки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для ВСУ, сообщало Минобороны. В ведомстве отметили, что это последний хорошо подготовленный рубеж обороны ВСУ на южнодонецком направлении.

Бои на Времевском направлении, где находится Большая Новоселка, шли больше года, пишет телеграм-канал «Два майора». Военный эксперт Борис Рожин назвал взятие поселка под контроль «важным оперативным достижением» российских войск.

Это «ценно не только само по себе, но и открывающимися перспективами дальнейшего наступления с целью освобождения оставшихся территорий юго-западного Донбасса и продвижения в северо-восточные районы Запорожской области и юго-восточные районы Днепропетровской области», пишет Рожин.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отмечает, что после взятия Великой Новоселки под контроль российские военные смогут выйти «на оперативный простор в тыл украинской линии обороны» и «двинуться на запад в обход оборонительных позиций — в сторону Гуляйполя, Орехова и самого города Запорожья».