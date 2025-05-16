Солдаты «Восточной» группировки Вооруженных сил России взяли под контроль село Вольное Поле в ДНР, сообщило Минобороны. Населенный пункт расположен в нескольких километрах от границы с Запорожской и Днепропетровской областями.

Как отмечает ведомство, российские военные, используя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты ВСУ. Для ликвидации «вражеских позиций и оборонительных сооружений» были задействованы артиллерийские расчеты.

«Затем штурмовики зачистили дома и укрепрайоны от оставшихся подразделений гарнизона ВСУ, которые не успели сбежать со своих позиций, и освободили оккупированный населенный пункт», — отчиталось Минобороны.

Военкоры и Z-блогеры писали о том, что российские военные взяли под контроль Военное Поле 15 мая. В частности, телеграм-канал «Воин DV» заявлял, что солдаты установили контроль «над укрепленным районом противника глубиной более одного километра и шириной до двух километров».

По утверждению «Воин DV», этот район выполнял роль крайнего форпоста украинской обороны на подступах к населенному пункту Шевченко. В результате «ожесточенных боев [российской армией] зачищено более 230 строений, уничтожено до роты ВСУ».

«Дальневосточники закрепляются на позициях. <…> Группировка “Восток” продолжает наступление, взламывая оборону противника», — говорится в посте «Воина DV».

Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук также указывал, что российские войска «завершили зачистку Вольного Поля» на Времьевском направлении, «взяв под контроль крупный участок оборонительных позиций противника глубиной до одного километра и шириной около двух».

Накануне Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям украинских военных в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Темировка, Червоное Запорожской области и Березовое.