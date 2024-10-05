Подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль село Желанное Второе в ДНР, сообщает Минобороны России. Оно расположено в Покровском районе.

«Подразделения “Южной” группировки войск <…> освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Российские военные отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ и бригады теробороны, отмечается в заявлении. Всего на участке фронта, за который ответственна группировка войск «Юг», ВСУ потеряли до 755 военных, девять автомобилей, британскую гаубицу FH70, две гаубицы Д-30, а также американские гаубицы М198, М777 и два орудия М119.

Населенный пункт Желанное Второе расположен к югу от села Желанное Первое, которое было взято под контроль российской армией 14 сентября. Тогда российское ведомство писало, что на этом участке фронта ВСУ потеряли до 715 военнослужащих.

По состоянию на 2001 год в Желанном Втором проживали 240 человек. Как пишет «Донецкое агентство новостей», Желанное Второе находится в 7 км от города Горняк в Покровском районе, население которого оценивается в 11 тыс. человек.