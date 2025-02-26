Армия России выбила ВСУ из трех населенных пунктов: Погребки, Орловка и Марьевка. Об этом сообщает военный корреспондент Дмитрий Кулько. Тяжелые бои в посёлке Погребки шли с ноября прошлого года.

Освобождение сразу трёх сел Кулько связывает с ухудшением логистики после освобождения Свердликова и продвижения ВС РФ в сторону Басовки.

«Противник вынужден снимать силы с северных рубежей, пытаясь судорожно оборонять свою главную артерию снабжения. Она под угрозой уже в двух точках — под Суджей и в районе Басовки, путь на которую также открылся после освобождения Свердликово. Сегодня появились кадры этой трассы, снятых операторами БПЛА центра «Рубикон” — там под три сотни сожжённых машин ВСУ.

Взятие Погребков и Орловки подтверждает Минобороны России.

Сейчас российские войска ведут бои за Новую Сорочину и Малую Локню.