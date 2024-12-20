Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Это следует из пресс-релиза организации.

ISU проводит соревнования в фигурном катании, шорт‑треке и конькобежном спорте. Российские и белорусские спортсмены смогут выступать под флагом ISU. Использовать национальные флаги в месте проведения олимпийской квалификации запрещено.

В числе обязательных условий участия спортсменов в отборе указана тщательная проверка их публичных заявлений и выступлений на предмет поддержки военной операции на Украине. Кроме того, участники соревнований не должны быть связаны контрактными обязательствами с военными или другими органами национальной безопасности.

Российским и белорусским спортсменам, как и вспомогательному персоналу, также запрещено участвовать в пресс-конференциях, говорить в микст-зоне, давать любые интервью СМИ во время соревнований. Любое нарушение условий может повлечь дисквалификацию.

В фигурном катании россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном разрядах, в парном катании и танцах на льду. К участию в командном турнире Олимпиады они не допущены. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) должны выдвинуть спортсменов для участия в квалификации до 28 февраля.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября 2025 года. Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в Италии.