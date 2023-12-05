Второй Западный окружной военный суд в Москве впервые вынес приговор по делу о непредотвращении атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, оба фигуранта — подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков — получили по четыре года заключения, хотя вменяемая им статья 340 УК РФ предусматривает до десяти лет колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении офицеров рассматривалось в закрытом режиме. Они обвинялись в нарушении правил боевого дежурства по отражению нападения Украины на Россию.

По версии следствия, в апреле 2022 года военнослужащие не спасли склад с военной техникой возле села Старая Нелидовка Белгородской области от удара, предположительно, ракетами «Точка-У» со стороны Харьковской области. В результате взрывов и пожара погибли семь российских бойцов, еще 43 получили ранения. Кроме того, в следствие атаки были уничтожены 15 единиц техники, три десятка серьезно повреждено. Минобороны оценило ущерб в 90 млн рублей.

Судья признал их вину, но не применил максимальные санкции. По информации «Ъ», оба военных, находясь под следствием и на судебных заседаниях, уже отбыли полтора года из этого срока, поэтому вскоре они смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.

Кроме того, Бондарев и Дмитраков избежали дополнительного наказания в виде лишения офицерских званий — это дает им право после освобождения вернуться в Вооруженные силы России. Свою вину фигуранты дела не признают, в ближайшее время их адвокаты намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Собеседники издания отмечают, что данное расследование стало первым, но далеко не последним. По их словам, по каждому прилету со стороны Украины заводятся уголовные дела о терроризме (ст. 205 УК РФ), которые затем становятся эпизодами в масштабном расследовании главного следственного управления Следственного комитета России, ведущемся с 2014 года в связи с событиями в Донбассе.

«Если ракеты и беспилотники не были сбиты или подавлены силами военнослужащих, в отношении последних военными следственными органами СКР проводится расследование о возможно допущенной халатности (ст. 293 УК РФ)», — говорят источники «Ъ».

Однако, по их словам, пока о подозреваемых и обвиняемых по таким делам они не слышали.