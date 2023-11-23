Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии в возрасте 37 лет, сообщила пресс-служба республиканского театра кукол Йошкар-Олы. Индийская полиция не исключает, что речь может идти о самоубийстве.

«Максим Белецкий погиб в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же», — заявили в пресс-службе театра.

Актер служил в кукольном театре Йошкар-Олы в 2007-2021 годах. Он окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени Палантая (актерское образование), а затем получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.

Белецкий играл роли в таких спектаклях для взрослого зрителя, как «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом» (Маркиз Блюдолиз), «Прекрасное далеко» (Вася), «Панночка» (Дорош), «Йÿд орол» /«Ночной караул» (Олёш).

Яркие характеры были представлены актером и в спектаклях для детей (например, «Бармалей», «Винни Пух», «Красная Шапочка», «Снеговик-почтовик», «Сказка про Емелю»).

«В репертуаре нашего театра закрепились две его постановки для детей — “Звездочка” по пьесе Н. Шмитько и “Цветик-семицветик” по сказке В. Катаева в собственной инсценировке», — рассказали в театре.

Белецкий два раза становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале «Йошкар-Ола театральная».

Версия о самоубийстве

Индийская газета The Times of India на прошлой неделе сообщила со ссылкой на полицию, что в штате Химачал-Прадеш на севере Индии 16 ноября обнаружили тела двоих россиян — Максима Белецкого и Анны Ранцевой.

Тела были найдены в термальном бассейне в Тегри, почти в двух километрах от населенного пункта Маникаран.

Поблизости лежали мобильные телефоны и паспорта Белецкого и Ранцевой, отмечало издание. Кроме того, была обнаружена записка, предположительно, написанная Ранцевой, где говорилось, что телефон девушки необходимо отправить ее семье в Россию через посольство.

В другой записке была просьба отправить вещи пары в российское посольство.

«Изначально мы подозревали, что это двойное убийство, но, обнаружив записки, мы выясняем, был ли это сговор о самоубийстве», — отмечали в полиции.

По данным The Times of India, на телах Белецкого и Ранцевой были обнаружены определенные повреждения, которые побудили рассматривать гибель пары как самоубийство. Тем не менее, не исключалась и версия убийства.

Агентство РИА Новости передавало со ссылкой на полицию, что погибшему мужчине было 37 лет, девушке — 21 год.